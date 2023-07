Unter keinem guten Stern stand die Jahreshauptversammlung des Bayerischen Städtetags am Mittwoch in Erlangen. „Was wir früher als Krise bezeichneten, wird inzwischen zum Dauerzustand“, klagt der Verbandsvorsitzende, Straubings Oberbürgermeister Markus Pannermayr (CSU).



Nach dem Ende der Pandemie hätte man noch die Hoffnung gehabt, dass nun endlich wieder der Normalzustand für die Städte einkehre – doch dem sei nicht so. Die aktuellen Probleme und Veränderungen und würden die Kommunen „auf Generationen hinaus“ begleiten, so Pannermayr. Ja, die Hilfen von Bund und Land lägen „auf Rekordniveau“ – aber angesichts von ständig wachsenden Kosten und vor allem immer neuen Ausgaben reiche das Geld trotzdem bei weitem nicht aus, rechnet der Städtetagsvorsitzende vor.



Als konkretes Beispiel nennt der Kommunalpolitiker den bald anstehenden Anspruch auf Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder. „Bund und Länder wollen das – aber die konkrete Umsetzung bürden sie uns auf.“ Es gäbe vielerorts weder genügend Fachpersonal noch ausreichend freie Räumlichkeiten. Im Klinikbereich wiederum müssten die Kommunen immer häufiger Ausfallleistungen übernehmen, für Bereiche, für die sie gar nicht zuständig sind. Ebenso habe man bei der Wohngeldreform gewarnt, dass diese so nicht in kurzer Zeit umsetzbar ist.

"Projektionsfläche für Frust"

Und ganz speziell zum Betreuungsplatz: Doch Rechtsanspruch bedeutet eben, dass die Eltern bei Nichtbereitstellung eines beantragten Platzes klagen können. „Immer öfter werden wir zum Ausfallbürgen für nicht haltbare Versprechen von Bund und Ländern“, schimpft Pannermayr, zur „Projektionsfläche für Frust“. Doch anders als manche Minister*innen könnten Bürgermeister*innen eben „nicht vor dem Unmut der Bevölkerung weglaufen“.



Doch würden die Menschen immer häufiger erleben, dass früher scheinbar Selbstverständliches von den Kommunen nicht mehr oder nur noch mangelhaft vorgehalten werden kann: die Hausarztversorgung, der Kurzzeitpflegeplatz – all das werde inzwischen zum Problem. „Und dieser Druck wird bleiben“, prophezeit Pannermayr. Auch deshalb müsse man nun „ehrlich den Tatsachen ins Auge sehen“: Was können sich die Kommunen noch leisten – und was nicht mehr?



Der gastgebende Rathauschef Florian Janik (SPD) beanstandete die aus seiner Sicht die vom Staat den Städten übergestülpten „viel zu langen Planungsverfahren“. Wenn vom Beschluss des Stadtrats, einen Radweg zu bauen, bis zum tatsächlichen Baubeginn und erst recht der Fertigstellung Monate wenn nicht gar Jahre vergehen – dann „bröckelt die Akzeptanz“ für die Handlungsfähigkeit der öffentlichen Hand, warnt der Erlanger.



Als unmittelbare Maßnahme gegen ihre finanziellen Sorgen wünschen sich die Städte nach Pannermayrs Worten eine höhere sogenannte Schlüsselzuweisungen. Das stärke die finanzielle Grundausstattung der Kommunen und mache ihr Agieren „unkomplizierter“. (André Paul)