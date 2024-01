Gemeindetag skeptisch bei medizinischen Versorgungszentren in kommunaler Hand

Von den Kommunen finanzierte medizinische Versorgungszentren als Generallösung für die prekäre hausärztliche Betreuung im ländlichen Raum - Bayerns Gemeindetagspräsident Uwe Brandl ist da skeptisch: "Es ist keine Lösung, den kreisangehörigen Gemeinden im Bereich der Gesundheitsvorsorge – wie auch in vielen anderen Bereichen – mit dem Lockmittel befristeter Fördergelder weitere Verantwortung aufzubürden. Dazu gehört zum Beispiel die jüngst auf den Weg gebrachte Anreizförderung zur Gründung kommunaler Versorgungszentren. Die Sicherstellung der ärztlichen Versorgung ist Aufgabe der Kassenärztlichen Vereinigung Bayern, die gefordert ist, sich insoweit deutlich mehr zu engagieren.“



Im Bereich der Investitionsförderung für Krankenhäuser erwartet der Gemeindetag vom Freistaat eine qualitätshaltige und zukunftsfähige echte Planung, die ambulante und stationäre Grundversorgung verzahnt und sicherstellt. Fördermittel müssen in zukunftsfähige Strukturen fließen und nicht in Standorte gesteckt werden, die langfristig objektiv nicht haltbar sind.



Uwe Brandl: “Es ist notwendig sich dem schwierigen Prozess zu stellen in dem festzulegen ist, welche Krankenhäuser auch in Zukunft für die Versorgung der Bürgerinnen und Bürger des ländlichen Raums benötigt werden und zukunftsfähig aufgestellt und betrieben werden können. Um die Gesundheitsversorgung in allen Räumen zu sichern und die Qualität, insbesondere auch im klinischen und vorklinischen Bereich, zu verbessern, bedarf es neuer Kulissen und Arbeitskonzepte. So ist beispielsweise das derzeit starre Zulassungskonzept für Ärztinnen und Ärzte zu überdenken."



Bei dem anstehenden Gespräch mit Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) werde er, so Brandl, "klar einfordern, dass der Bund sich seiner Finanzierungsverantwortung für den Betrieb der Krankenhäuser auch verantwortungsbewusst stellt". Ein „weiter so“ provoziere Insolvenzen und unverantwortbare Versorgungslücken in der Fläche. (apl)