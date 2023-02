Geringe Akzeptanz für führungslosen ÖPNV

Die erste deutsche fahrerlose U-Bahnlinie war bereits am 14. Juni 2008 eröffnet worden. Doch zwischen dem subjektiven Sicherheitsgefühl in einem hochautomatisiert fahrenden Shuttle mit Fahrzeugbegleitpersonal und in vollautomatisierten ohne klafft aber weiterhin eine große Lücke, wie eine Akzeptanzbefragung des Zentrums Technik und Gesellschaft in Berlin jetzt zeigt.



96 Prozent der Befragten, die im Rahmen eines Pilotprojekts zum Einsatz von hochautomatisiert fahrenden Shuttles im ÖPNV mit Begleitung gefahren waren, bewerteten ihr Sicherheitsgefühl als sehr gut beziehungsweise als gut. Auf die Frage, wie sicher sie sich fühlen würden, wenn ein solches Shuttle ohne Begleitpersonal unterwegs sei, rutschte der Wert auf knapp 50 Prozent ab. 26 Prozent der Befragten gaben dabei sogar an, dass das erwartete Sicherheitsgefühl schlecht beziehungsweise sehr schlecht sei. Und in der Altersgruppe der über 65-Jährigen sagten 39 Prozent, sich ohne Personal nicht sicher zu fühlen.



Das sind einige der wichtigsten Ergebnisse einer Befragung zur grundsätzlichen Akzeptanz von hochautomatisierten Fahrzeugen im Stadtverkehr. Die Befragung wurde im Rahmen des Forschungsvorhabens Shuttles&Co – Autonome Shuttles & Co im digitalen Testfeld Stadtverkehr Ende 2021 durchgeführt.



„Diese enorme Diskrepanz zeigt, welche technischen und psychologischen Hürden noch genommen werden müssen, bevor die Technologie des komplett autonomen Fahrens von den Menschen angenommen wird“, sagt Wulf-Holger Arndt, der das Projekt am leitete. „Unsere Befragung ergab zudem auch, dass die Akzeptanz von autonom fahrenden Privatautos noch schlechter ist als im ÖPNV.“ (apl)