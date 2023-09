Hoffen auf Aufwertung der Bayerwaldregion

Die Bayerische Landesgartenschau im niederbayerischen Freyung neigt sich dem Ende entgegen. Wettertechnisch bedingt war der Start holprig, mit dem weiteren Verlauf sind die Veranstaltenden aber zufrieden – und hoffen nun, das Event möge langfristig Akzente gesetzt haben.

„Eine Gartenschau ist ein wichtiges Instrument der Stadtentwicklung, das neue Erholungsräume schafft,“ sagt Gerhard Zäh, der Vorsitzende von Bayerns Landesgartenschau GmbH, der seit der Eröffnung im Mai an vielen Veranstaltungen der LGS 2023 in Freyung teilgenommen hat: „Trockene wie verregnete Sommer, Klimawandel und Wasserknappheit sind aktuelle Themen, die hier aufgegriffen werden, in Konzepte einfließen und auch für andere Kommunen Impulse geben.“ Es hat dann in der Tat nicht gefehlt an sehr langem Frost im Frühjahr, dann wochenlang sonnige Trockenheit abwechselnd mit Zeiten anhaltenden Regenwetters. „Dennoch war die Gartenschau in Freyung bereits jetzt ein großer Erfolg!“ zieht Bärbel Benkenstein-Matschiner schon vor deren Ende am 3. Oktober eine positive Bilanz.



Die Passauerin macht die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit für die Gartenschau in Freyung. Sie hat viele Veranstaltungen und Führungen für Besuchergruppen und prominente Gäste aus dem In- und Ausland begleitet. Als Passauerin hat sie dennoch einen distanzierten Blick auf Akteure wie Besucher*innen in Freyung und die inhaltliche Gestaltung dieser Landesgartenschau. Die zeigt nämlich mehr als blühende Blumenbeete: hier ist der Wald erlebbar in Bezug auf Erholungsfunktion, Holznutzung, Naturschutz und Klima. Der Wald kann viel Wasser speichern, bei Starkregen Sturzfluten verhindern und bei Hitze Kühlung und Ruhe spenden. Das alles hat sich hier abgespielt. Und es gäbe einen internen Gewinn an Zusammenhalt und Selbstbewusstsein der ganzen Region durch den Erfolg.

Ging nicht nur um Blumen, sondern auch um den Wald

Die Großveranstaltung mit rund 2000 Einzelveranstaltungen benötigte monatelange Vorbereitungszeit. Politiker*innen und Musikant*innen sowie Schulklassen unternahmen Ausflüge, das Personal von Architektur- und Gartenbauvereinen schaute vorbei. Viele ehrenamtlich Helfende aus dem Landkreis Freyung-Grafenau sowie aus den Nachbarlandkreisen Passau, Deggendorf und Regen waren aktiv. Das beschert der ganzen Grenzregion ein Erfolgserlebnis. Es entstanden Freundschaften und neue Netzwerke, die nach der Gartenschau anhalten. Die Geschäftsführerinnen der LGS, Katrin Obermeier und Claudia Lenz, meinen, auswärtige Besuchende hätten beeindruckt wahrgenommen, „wie engagiert die Woidler ihre Region nach dem internen Motto: ‚Mir san Gartenschau – mir ghörn zamm!’ präsentiert haben.“



Die hohe mediale Aufmerksamkeit war wohl auch der Verwunderung von Großstädtern geschuldet, dass „de da hint im Woid“ so eine Herausforderung überhaupt schultern. Zudem hat die inhaltliche Ausrichtung über städtebauliche Reparaturen in Freyung hinaus auf aktuelle Themen wie Klima und Umwelt starkes Interesse gefunden. Das haben Delegationen aus den Euregio-Nachbarbezirken Oberösterreich und Südböhmen ebenso bestätigt wie Besuche von Kommunalpolitiker*innen im Regionalpavillon.



Für Sebastian Gruber (CSU), den Vorsitzenden der Euregio und Landrat von Freyung-Grafenau, ist die überregionale Zusammenarbeit über seinen Landkreis hinaus ein wichtiger Aspekt bei der Bewertung: „Die gesamte Bayerwaldregion hat von der Strahlkraft der LGS in Freyung profitiert.“ Grubers Resümee: „Als Gemeinschaftswerk aller 25 Kommunen und ihrer Akteure hat sich der Landkreis Freyung-Grafenau auf dieser Plattform mit allen Besonderheiten und Stärken seiner Städte und Dörfer der breiten Öffentlichkeit als guter Lebensraum präsentiert. Die Lage und historische Entwicklung der Region im Dreiländereck spielen ebenso eine Rolle wie wirtschaftliche Leistungsfähigkeit und touristische Ziele.“

Bausünden der 1970er-Jahre lassen sich nicht wegzaubern



Ob nach Abbau der Pavillons und Ausstellungsbeete sowie nach Abrechnung der trotz aller Zuschüsse verbleibenden Schulden die Gesichter der Freyunger noch so begeistert strahlen oder eher länger und säuerlich werden, zeigt sich frühestens Ende Oktober. Aber die Bausünden der 1970er-Jahre lassen sich mit Blumenrabatten sowieso nicht mehr wegzaubern.



Was den Besucher*innen sehr gut gefallen und sie stark beeindruckt hat, ist die harmonische Eingliederung der Gartenschau in den gesamten Geyersberg. Völlig unterschiedliche Bereiche entlang der Wanderwege um die Wohngebiete vom Burgberg über Wiesenpark, Aktivpark und Waldgärten bis hinauf zur Aussicht am Gipfel – alles aus einem Guss. Die Landesgartenschau wirkt nicht gekünstelt oder draufgesattelt, sondern in die Gegebenheiten des Geländes eingebunden.“ Freyungs Bürgermeister Olaf Heinrich (CSU) möchte „etwas schaffen, das die Landesgartenschau überdauert.“



Die Pavillons und Hütten der Aussteller kommen zwar ebenso weg wie ein Teil der Blumenbeete. Die Gärten am Burgberg, neue Wanderwege um Spiel- oder Fitnessplätze bleiben jedoch. Eine leerstehende Kurklinik am Geyersberg wird jetzt zur Polizeakademie und das Grundstück einer abgerissenen Klinik kann die Stadt frei verplanen. Die Liveübertragung des ZDF-Fernsehgottesdiensts hat schöne Bilder aus dem Bayerwald vermittelt. (Hannes Burger)