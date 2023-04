Hürden des digitalen Datentransfers

Rund ein Viertel der geplanten digitalen Dienste für Behördenangelegenheiten stehen Menschen im bundesweiten Durchschnitt zur Verfügung. Anträge für Eheschließungen, politische Versammlungen, berufliche Wiedereingliederung, Anmeldung eines Hundes oder Kündigung des Rundfunkbeitrags sind Beispiele für Prozesse, die größtenteils noch analog verlaufen.

Die digitale Transformation soll die Effizienz kommunaler Leistungen, Prozesse und Infrastruktur bei den insgesamt mehr als 11 000 Städten und Gemeinden sowie 401 Landkreisen sowie kreisfreien Städten optimieren. Bayern steht mit 206 flächendeckend verfügbaren Online-Services ziemlich gut da, davon 122 bundes- und 84 landesweite Services. Die Initiative Bayern-Package des bayerischen Digitalministeriums strebt mehr digitale Verwaltungsleistungen an.



Aktuell sind nach Angaben des Hauses von Ressortchefin Judith Gerlach (CSU) rund 40 Online-Verfahren über den Bayern-Store verfügbar und fast 80 Online-Verfahren stehen kostenfrei im sogenannten Digital-Store. Frisch gestartet ist die Projektlaufzeit von Twin-By: Die Initiative unterstützt 18 kommunale Fördervorhaben beim Aufbau sogenannter individueller digitaler Zwillinge. Diese digitalen Modelle realer Objekte oder Prozesse ermöglichen, auf der Grundlage datenbasierter Entscheidungen, dass Planungen und Projekte schneller, besser und kostengünstiger realisiert werden können.

Gezahlt wird nur für tatsächlich Genutztes



Kernpunkt der Vereinheitlichung föderaler Prozesse bildet die Übertragung von Daten und Anwendungen in der Cloud. Rechenleistung und Platz lassen sich im virtuellen Speicher flexibel verändern. Die Cloud überbrückt Unterbrechungen und federt Lastspitzen ab: Steigt zum Beispiel während Wahlen das Datenaufkommen, beugen kommunale IT-Zuständige einer Serverüberlastung vor, indem sie die Leistung hochschrauben. Ebbt die Datenflut ab, senken sie den erforderten Umfang.



Wie bei einem Stromzähler zahlen Anwendende nur für tatsächlich Genutztes. Unter den verschiedenen Varianten stellt eine Virtual Private Cloud die sinnvollste Variante dar. Die Virtual Private Cloud ist eine private Nische innerhalb der für alle nutzbaren Public Cloud. In der Virtual Private Cloud richten IT-Verantwortliche ihre Datenbank selbst ein und lenken den Verkehr über ein Virtual Private Network – besser bekannt als VPN-Verbindung. Für Kommunen eignet sich diese Mietvariante, weil sie von der Flexibilität profitieren und Ressourcen frei skalieren können, ohne eigene Hardware zu pachten oder ein eigenes Rechenzentrum zu betreiben.



Schrittweise digitalisieren Zuständige eingereichte Anträge. Ihre virtuellen Eingaben verschlüsseln sie selbst – und zwar so gut, dass selbst der Cloud-Betreibende die Daten und Anwendungen nicht einsehen kann. Der Verschlüsselung ruhender und fließender Daten kommt höchste Bedeutung zu – denn nicht Betreibende, sondern Dateneigner*innen haften für die Sicherheit des digitalen Gutes. Gerade die öffentliche Verwaltung unterliegt hier einer hohen Verantwortung.

Backups sind Sicherungskopien, die Daten nach einem Systemausfall oder Datenverlust wiederherstellen. Führt eine Kommune im Cloud-Speicher eine Sicherung durch, steckt Sensibles darin. Das Speichern in der Cloud passt zu den hohen Sicherheitsanforderungen, wenn die Daten zuvor verschlüsselt wurden und die IT-Berechtigten sie alle drei Monate sorgfältig überprüfen, ob die Wiederherstellung noch reibungslos funktioniert.



Grundsätzlich gilt, dass Backups sowohl im hauseigenen Serverraum oder Rechenzentrum als auch an einem räumlich entfernten Server durchgeführt werden sollen. Einmal bleiben die Daten also direkt an der Quelle, einmal wandern sie an einen geografisch anderen Ort. Das Bundesamt für Sicherheit und Informationstechnik (BSI) rät zudem, „mindestens einmal wöchentlich ein Komplett-Backup außer Haus zu bringen“. Machen Zwischenfälle die geschützten Daten kaputt, bleiben sie im zweiten Ort unberührt und Anwendende können ohne Zwangspausen auf sie zugreifen. Zerstört ein Systemfehler nämlich Originaldaten, gehen auch Sicherungsdaten verloren. Das ist kein Problem, wenn die schützenswerten Informationen auch außerhalb sicher ruhen. Bestenfalls werden alle zur Datensicherung nötigen Prozesse sorgfältig und nachvollziehbar, damit im Krankheits- oder Kündigungsfall andere Beschäftigte wissen, was sie zu tun haben. (Patrick Möller)