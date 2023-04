Keiner will für behindertengerechten Zugang zahlen

Wer muss den barrierefreien Zugang zu einer Schule für eine schwerbehinderte Lehrkraft bezahlen? Um diese Frage streiten der Freistaat Bayern und der Landkreis Deggendorf vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof in München. Es geht um 28 000 Euro für eine vor fünf Jahren eingebaute automatische Tür am staatlichen Robert-Koch-Gymnasium in Deggendorf.



Der Freistaat meint, der Landkreis als Schulaufwandsträger müsse die Kosten tragen. Der wiederum meint, der Freistaat sei als Arbeitgeber der Lehrkraft dafür zuständig. Das Verwaltungsgericht Regensburg hatte den Freistaat in erster Instanz zur Zahlung verurteilt und die Berufung zum Bayerischen Verwaltungsgerichtshof wegen der grundsätzlichen Bedeutung zugelassen.



Simone Fleischmann, Vorsitzende des Bayerischer Lehrer- und Lehrerinnenverband (BLLV), sieht in dem Verfahren einen Fall von grundsätzlicher Bedeutung. Dass der Freistaat und die jeweiligen Sachkostenträger wie in diesem Fall der Landkreis sich um Geld streiten, sei nichts Neues. In diesem Fall erwarte sie eine "richtungsweisende Entscheidung" darüber, wie inklusive Schulhäuser aussehen müssen und "wie der Freistaat mit behinderten Lehrern umgeht". (dpa)