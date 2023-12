Kommunaler Finanzausgleich erreicht neuen Rekord

Trotz mauer Perspektiven, rückläufiger Einnahmen und steigender Kosten steigt der kommunale Finanzausgleich im kommenden Jahr auf einen neuen Rekordwert. Staatsregierung und Spitzenverbände einigten sich auf ein Volumen von 11,4 Milliarden Euro.



„Wir haben sehr erfolgreich verhandelt“, sagte Finanzminister Albert Füracker (CSU) am Donnerstag in München. Trotz komplizierter Zeiten und großer Herausforderungen wie der Inflation und den Personalkosten sei es nicht einfach gewesen, eine stabile Finanzarchitektur zu bewahren.



„Wir haben nicht nur den Rotstift angesetzt, sondern konnten die Einnahmen und Gestaltungsmöglichkeiten der Kommunen verbessern“, so Füracker. Der kommunale Finanzausgleich habe einen neuen Höchststand, auch wenn nicht alle Wünsche erfüllt werden könnten. Bayerns Kommunen könnten damit weiter verlässlich planen.



Mit dem Finanzausgleich greift der Freistaat den Gemeinden, Landkreisen und Bezirken unter die Arme, damit diese ihre Aufgaben im Interesse der Bürger*innen erfüllen können. In den vergangenen Jahren stieg das Volumen des Finanzausgleichs stetig und stark an: Lag es 2017 noch bei rund 8,9 Milliarden Euro, so betrug es 2023 bereits 11,16 Milliarden Euro.



In den vergangenen Monaten hatten die Vertreter der kommunalen Spitzenverbände wiederholt auf einen steigenden Finanzausgleich gepocht und ansonsten vor schweren Einschnitten in der kommunalen Daseinsfürsorge gewarnt. Sie begründeten dies unter anderem mit der hohen Inflation, Personalkosten und zusätzlichen Herausforderungen, etwa wegen des Klimaschutzes.

Standards hinterfragen

Neben den Spitzen von Städtetag, Landkreistag, Gemeindetag und Bezirkstag sowie Füracker nahmen auch Innenminister Joachim Herrmann (CSU), Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) und der Vorsitzende des Haushaltsausschusses im Landtag, Josef Zellmeier (CSU), am Gespräch teil.



Der Präsident des Bayerischen Landkreistags, Fürstenfeldbrucks Landrat Thomas Karmasin (CSU) führte in diesem Jahr die Verhandlungen der kommunalen Spitzenverbände in den Verhandlungen mit dem Freistaat. Seine Bewertung fällt aufgrund der erheblichen finanziellen Herausforderungen der Landkreise nüchtern aus: „Die Kommunen sind mit erheblichen Ausgabensteigerungen in nahezu allen Aufgabenbereichen konfrontiert, insbesondere in den Bereichen Soziales, Krankenhäuser, Flüchtlinge und Energie. Der Anstieg der Finanzausgleichsleistungen um 212,8 Millionen Euro auf 11,4 Milliarden Euro kann diese finanziellen Mehrbelastungen nicht ausgleichen. Wir müssen daher dringend die Aufgaben und Standards hinterfragen, die den Kommunen auferlegt werden.“



Die Anhebung der Mittel für die Investitionsförderung der Krankenhäuser um 156,6 Millionen Euro auf 800 Millionen Euro werde zu 50 Prozent von den Landkreisen und kreisfreien Städten finanziert. Das sei angesichts von Rekorddefiziten in den Häusern ein erheblicher Kraftakt. „Die Mittelaufstockung ist daher ein klares Signal an den Bund, dass wir unsere Hausaufgaben machen und nun der Bund dringend dazu aufgefordert ist, seiner Verantwortung für die medizinische Versorgung der Bürger nachzukommen und eine ausreichende Betriebskostenfinanzierung sicherzustellen“, so Karmasin.

Prioritäten setzen

Ebenfalls unzufrieden zeigte sich der Bayerns Gemeindetagspräsident Uwe Brandl (CSU): „Die kommunale Ebene hat klar adressiert, dass neben dem Bund auch der Freistaat gefordert ist, Prioritäten zu setzen, Standards beherzt und zügig abzubauen, Fördermaßnahmen kritisch auf Effizienz und Zukunftsfähigkeit zu prüfen und Förder- und Ausschreibungsverfahren noch im Jahr 2024 zu vereinfachen und zu entschlacken“. Er fordert einen sofortiger Stopp von Anreizförderungen im Bereich freiwilliger Leistungen. Vielmehr sei eine Konzentration auf den Pflichtbereich für volkswirtschaftlich wichtige Investitionen, wie Bau und Infrastruktur, zwingend.



Auch beim Bayerischen Städttag ist man vom Verhandlungsergebnis mit dem Freistaat enttäuscht. Der Vorsitzende des Bayerischen Städtetags, der Straubinger Oberbürgermeister Markus Pannermayr (CSU), unterstrich, dass sich die Rahmenbedingungen für die Aufstellung kommunaler Haushalte für das nächste Haushaltsjahr dramatisch verschärfen werden. Kommunale Haushalte rutschen laut Pannermayr vereinzelt bereits in bedrohliche Schieflagen. „Die weiter steigenden Ausgaben können nicht aufgefangen werden. Dies schlägt mit zunehmender Wucht auf die kommunale Ebene durch, was bald auch Bürgerinnen und Bürger und die regionale Wirtschaft zu spüren bekommen“, so Pannermayr.



Auch auf Ebene der Bezirke wird das Ergebnis des kommunalen Finanzausgleichs 2024 mit Sorge betrachtet. „Die Erhöhung der Schlüsselzuweisungen ist zwar ein erster Schritt zur Stärkung der kommunalen Verwaltungshaushalte, ebenso die Erhöhung der Zuweisungen an die Bezirke um 10 Millionen Euro. Trotz aller Bemühungen des Freistaats, insbesondere des Finanzministers, wird der diesjährige Finanzausgleich den Anforderungen an einen auskömmlichen Finanzausgleich dennoch nicht gerecht, da die verpflichtenden Sozialausgaben deutlich stärker ansteigen als es die Steuer- beziehungsweise Umlagekraft abbildet“, betonte Franz Löffler (CSU), Präsident des Bayerischen Bezirketags und Landrat des Landkreises Cham. Die Bezirke kämpfen ihm zufolge seit Jahren mit steigenden Kosten.

(dpa, rs)