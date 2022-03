Landshut führend bei Papier-Recycling

Die Stadt Landshut wurde im Rahmen des Papieratlas-Städtewettbewerbs 2021 der Initiative Pro Recyclingpapier (IPR) mit einem 2. Platz zum Aufsteiger des Jahres gekürt. Der Grund: Innerhalb nur eines Jahres steigerte die niederbayerische Kommune den Anteil von Recyclingpapier mit dem Blauen Engel in der Verwaltung um etwa 30 Prozentpunkte auf nunmehr 100 Prozent.



Der Anstoß kam von den ÖDP-Stadträtinnen Elke März-Granda und Christine Ackermann: Auf deren Antrag erging 2019 der einstimmige Beschluss im Landshuter Verwaltungssenat, dass beim zentralen Einkauf von Papier durch die Stadtverwaltung künftig grundsätzlich nur noch Recyclingpapier mit dem Gütesiegel Blauer Engel (100 Prozent Recyclingpapier) berücksichtigt wird. Infolge dessen konnte die Recyclingpapier-Quote im Jahr 2020 und 2021 auf besagte 100 Prozent gesteigert und wesentliche Einspareffekte erzielt werden.



Beim Blick auf die Zahlen werden die jährlichen Einspareffekte deutlich: Durch den Einsatz von Recyclingpapier hat die Stadt Landshut im Vergleich zu Frischfaserpapier 602 208 Liter Wasser eingespart; diese Menge deckt den täglichen Trinkwasserbedarf von knapp 5000 Personen. 124 019 Kilowattstunden Energie konnten durch die Umstellung eingespart werden, was wiederum einer Energieeinsparung des jährlichen Stromverbrauchs von 35 Drei-Personen-Haushalten entspricht. Außerdem konnten mehr als 3300 Kilogramm an CO2-Emissionen vermieden werden.



Auch zum Erhalt naturnaher Wälder und der biologischen Vielfalt konnte maßgeblich beigetragen werden: Im Vergleich zu Frischfaserpapier wurde der Holzverbrauch durch die Umstellung auf Recyclingpapier von rund 57 000 Kilogramm auf 21 200 Kilogramm gesenkt.



Den Anteil von Recyclingpapier auch in Zukunft konstant zu halten, ist weiterhin das erklärte Ziel, ergänzte der Organisationsleiter der Landshuter Stadtverwaltung, Thomas Heilmeier. Der nächste Papieratlas werde es zeigen. Denn auch in diesem Jahr beteilige sich die Stadt wieder an dem Wettbewerb.



Der Papieratlas wurde 2008 von der IPR ins Leben gerufen, um mittels eines positiven Wettbewerbs die ökologischen Einsparpotenziale von Recyclingpapier in den Städten, Landkreisen und Hochschulen auszuschöpfen. Partner sind das Bundesumweltministerium, das Umweltbundesamt, der Deutsche Städtetag, der Deutsche Städte- und Gemeindebund, der Deutsche Landkreistag sowie der Deutsche Hochschulverband. (BSZ)