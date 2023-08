OB stellt Dienstparkplatz im Urlaub kostenlos zur Verfügung

In anderen Kommunen werden die Parkgebühren zum Teil deutlich angehoben oder Parkplätze ersatzlos gestrichen – alles, um auswärtige Autofahrer*innen aus der Stadt zu vertreiben. Dass es auch anders geht, zeigt das Beispiel des parteifreien Oberbürgermeisters Dieter Henle in der rund 20 000 Bewohnende zählenden Stadt Giengen an der Brenz im baden-württembergischen Landkreis Heidenheim.

Der 48-Jährige – er regiert die Kommune seit 2017 in erster Amtszeit – bietet in der Zeit seines Urlaubs regelmäßig den Parkplatz für seinen Dienstwagen (Mercedes C-Klasse Hybrid) vor dem Rathaus an. Und zwar kostenfrei. „Sie dürfen hier parken. Ich bin im Urlaub! Herzlichen Gruß, Ihr OB Dieter Henle steht auf einem Schild, dass in der Ferienzeit des Rathauschefs regelmäßig unter dem Reservierungsschild angebracht wird. Auch in den sozialen Medien preist der Oberbürgermeister seinen Dienstparkplatz zur unentgeltlichen Nutzung an – aktuell seit Samstag, 19. August und noch bis einschließlich Sonntag, 3. September 2023. Eine Priorisierung gibt es nicht – wer zuerst kommt, parkt zuerst.



Praktisch: Der OB-Stellplatz befindet sich nur fünf Gehminuten von der Fußgängerzone mit den Einkaufsmöglichkeiten entfernt. Zur Begründung sagt Dieter Henle: „Ich bekomme mein Gehalt schließlich vom Steuerzahler. So möchte ich etwas zurückgeben. Ich bin Bürger wie jeder andere und will nicht auf meinen Privilegien hocken bleiben!“ (André Paul)



Bildunterschrift zum Foto im Text:

Dieter Henle (48, parteifrei) ist seit 2017 Oberbürgermeister von Giengen an der Brenz. (Foto: BSZ)