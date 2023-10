ÖPNV besser vor Stromausfällen schützen

Kommunen sind bei ihrem ÖPNV auf eine störungsfreie Stromversorgung angewiesen – vor allem, damit die Leute diesen reibungslos nutzen kann, aber auch aus Gründen der Sicherheit in der Personenbeförderung. Die Konzepte zur Sicherheit lassen sich aber nicht für alle Städte pauschal erstellen, es braucht regional angepasste Lösungen.

Die Ursachen für Verspätungen oder Ausfälle im ÖPNV sind vielfältig: Blitzeinschlag, Personen auf dem Gleis oder ein vom Sturm gefällter Baum. Der Frust bei den Passagieren ist der gleiche. Werden die Verkehrsmittel durch regelmäßige Probleme als unzuverlässig wahrgenommen, greifen Fahrgäste lieber auf das Auto zurück. Im Umkehrschluss ist ein zuverlässiges Schienennahverkehrsnetz der Garant einer nachhaltigen Mobilität in denKommunen.



Bäume auf den Schienen und Menschen im Gleis treten selten auf und können kaum verhindert werden. Gegen technische Störungen der Leit- und Sicherungstechnik – einer der häufigsten Ursachen für Betriebsstörungen, – lassen sich hingegen durchaus Präventivmaßnahmen ergreifen. Solche Störungen entstehen häufig durch Überspannungen oder Kurzschlüsse. Zuverlässige Überspannungsschutzkonzepte können Abhilfe schaffen.



Personenschutz hat oberste Priorität

Oberste Priorität hat der Personenschutz. Zwischen den geerdeten Metallinstallationen im Bahnumfeld – etwa Wartehäuschen oder Mülleimern, sowie der isolierten Schiene – besteht ein großer Spannungsunterschied. Wenn eine beschädigte Fahrleitung auf die Schiene fällt, überträgt sich ihr Potenzial auf die isolierte Schiene – zwischen 750 und 1000 V, eine lebensgefährliche Berührspannung. Auch andere Defekte in der Stromversorgung oder Blitzeinschläge können das Schienenpotential plötzlich in die Höhe treiben.



Vor diesem Hintergrund empfiehlt der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) den Einsatz von sogenannten A2-Ableitern. Diese Spannungsbegrenzer (VLD) werden zwischen dem Rückstrompfad (isolierte Fahrschiene) sowie den geerdeten Installationen neben dem Gleis (beispielsweise Oberleitungsmasten) installiert. Diese Überspannungsschutzlösungen eignen sich für den Einsatz direkt an der Schiene in allen Arten – ob U-Bahn, Tram oder Regionalbahn, insbesondere für kleinere Stationen. Sie bieten nicht nur zuverlässigen Schutz, sondern sind auch sehr schnell installierbar und fast wartungsfrei im Betrieb Auch erfüllen sie die Anforderungen der Bahnnorm für Spannungsbegrenzungseinrichtungen.



Tritt im Bahnbereich eine Überspannung auf, reduziert sich die Spannung auf ungefährliche Werte. Bei Fehlern wie Kurzschlüssen mit der Fahrleitung stellen die Geräte zudem einen dauerhaft leitenden Strompfad zum Unterwerk her. Damit sorgen sie dafür, dass das Unterwerk die Überstrombelastung registriert und der Leistungsschalter ausgelöst wird. An größeren Stationen mit komplexerem Aufbau – beispielsweise mehrstöckigen U-Bahnhöfen sowie mehreren Gleisen auf verschiedenen Ebenen oder regionalen Verkehrsknotenpunkten – schaffen die Vorrichtungen die nötige Sicherheit für Menschen und Technik.



Wirkungsprinzip: Künstlich Kurzschlüsse erzeugen

Das Wirkungsprinzip der SCDs basiert auf dem Erzeugen von Kurzschlüssen. Wenn auf einer Schiene eine unzulässige Berührungsspannung entsteht, schließt sich die negative Schiene mit der Erde kurz und reduziert die Spannung so auf einen sicheren Wert. Zudem werden dank der automatischen Öffnung die Auswirkungen von Streuströmen begrenzt. Bei Isolationsfehlern – etwa wenn fälschlicherweise Kurzschlüsse mit den Fahrleitungen entstehen – erzeugt man einen dauerhaften Leitweg zwischen dem überlasteten Bereich und dem Unterwerk. Über diesen Leitweg wird der Traktionsfehlerstrom geführt, bis der Fehler behoben wurde.



Bei der Implementierung einer passenden Überspannungsschutzlösung müssen die örtlichen Begebenheiten und der Schutzbedarf des jeweiligen Betreibers beachtet werden. Diese können selbst innerhalb eines regional1en Schienennetzes je nach Streckenabschnitt stark variieren. Mehrstöckige U-Bahnhöfe benötigen komplexere Schutzkonzepte als kleinere Regionalbahnstationen, die lediglich im Stundentakt angefahren werden. Manchmal sind die Anforderungen einzelner Verkehrsunternehmen so individuell, dass sie Anpassungen an den bestehenden Produkten oder gar Neuentwicklungen erfordern.



Mit speziellen Testgeräten lässt sich die Funktionsfähigkeit der Geräte innerhalb der vorgegebenen Prüfungsintervalle testen, alternativ ist auch eine Fernüberwachung möglich. Für die Wartung der Überspannungsschutzgeräte muss daher der Bahnverkehr nicht streckenweise unterbrochen werden. Langlebigkeit wird garantiert durch die sogenannten Rückstellbarkeit, die einzigartig für diese Art von Überspannungsschutzlösungen ist. Durch ein Überspannungsereignis werden die Spannungsbegrenzer nicht zerstört, sondern stellen sich nach der Behebung automatisch zurück und sind wieder voll funktionsfähig.



Dank dieser Eigenschaften schützen die Überspannungsschutzlösungen nicht nur das Leben von Fahrgästen und Personal, sondern helfen indirekt, Verspätungs- und Ausfallzeiten aufgrund von technischen Störungen an der Stromversorgungsinfrastruktur zu minimieren. Dadurch steigt die Zufriedenheit der Fahrgäste, die sich auf Pünktlichkeit und Sicherheit verlassen können. (Benjamin Görtz)