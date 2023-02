Pilotprojekt bei der Verwaltungsausbildung

Auch die Kommunalverwaltungen sind zwangsläufig in den Wettbewerb um den knapper werdenden Markt gut qualifizierter Auszubildender eingestiegen. In vielen Rathäusern und Landratsämtern gehen in den kommenden Jahren die geburtenstarken Jahrgänge in Rente und dringend benötigte Fachkräfte müssen ersetzt werden; obendrein gilt es, neue Aufgabengebieteabzudecken. Da heißt es neue Wege zu gehen, um das Potenzial der Azubis bestmöglich auszuschöpfen und eine Verwaltungslehre möglichst attraktiv zu gestalten.



Wegweisend voran geht man hier im Landkreis Regen – mit einem im Freistaat bisher einzigartigen Kooperationsprojekt. Das könnte im Erfolgsfall Schule machen für andere Kommunen im Freistaat. Beteiligt an dem Kooperationsvertrag sind neben dem Landratsamt von Regen die Gemeinde Bischofsmais und die Bezirksverwaltung des Bezirks Niederbayern, die in Bischofsmais eine Außenstelle betreibt. „Die Bandbreite der Ausbildungsmöglichkeiten, die wir damit abdecken, ist außergewöhnlich und damit für junge Menschen besonders interessant“, erläutert Bezirkstagspräsident Olaf Heinrich (CSU).



Es werden die Ausbildung von Verwaltungsfachangestellten, Verwaltungsfachkräften, Verwaltungsfachwirten, Verwaltungswirten, Diplom-Verwaltungswirten und Beschäftigten mit der Spezialisierung für die Aufgaben der 3. Qualifikationsebene in einer Bezirkssozialverwaltung (Public Social Management) angeboten. „Unter dem Strich hat die Region etwas davon“, betont auch Regens Landrätin Rita Röhrl (SPD). Denn egal, bei welchem öffentlichen Arbeitgeber die Ausgebildeten nach Abschluss letztlich arbeiten: „Wichtig ist, dass sie bei uns im Bayerischen Wald bleiben.“ Ihre eigenen Azubis schickte die Landrätin bisher schon für eine Woche zum Schnuppern in eine Gemeindeverwaltung, damit sie später auch ein Gefühl für deren Bedürfnisse entwickelten.

„Wichtig, dass junge Leute in der Region bleiben“





Finanziell für die Ausbildung kommt am Ende die kommunale Ebene auf, bei der der Nachwuchs nach seiner Ausbildung anfängt. Bisher war dies nur bei Beamt*innen der Fall. Hatten Angestellte im öffentlichen Dienst bei der Gemeinde ihre Ausbildung absolviert – dann aber zum Landratsamt gewechselt –, musste dennoch die Gemeinde die Kosten alleine schultern. „Die Gemeinden können aber nicht über Bedarf ausbilden – weil das wiederum von der Rechnungsprüfung angemahnt würde“, erklärte der Bischofsmaiser Bürgermeister Walter Nirschl (Lokale Wählervereinigung).



Der Vorteil: Während es in den Gemeindeverwaltungen sehr flexible Mitarbeitende braucht, die alles können müssen – also typische Generalist*innen–, praktiziert man im Landratsamt eine größere Bandbreite an Einsatzgebieten samt vielfältigerer Aufstiegsmöglichkeiten. In der eigentlich in Landshut ansässigen Bezirkssozialverwaltung wiederum – die ihre Außenstelle in Bischofsmais erst in in diesem Jahr eröffnete – werden spezielle Themen aus dem Bereich der Sozialhilfe behandelt: Ein Thema, das auch für die Landkreise und Gemeinden künftig noch mehr an Bedeutung gewinnen wird. Laut Bezirkstagspräsident Heinrich kann die aktuell elf Mitarbeitende zählende Außenstelle mittelfristig so weiter aufgestockt werden. (André Paul)