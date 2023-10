Radweg versus U-Bahnabgang

Mobilitätswende – das klingt erst mal nur nach „weg mit dem bösen Individualverkehr mittels Verbrenner-Pkw“. In München aber offenbaren sich bisher ungeahnte Konflikte: nämlich zwischen ÖPNV-Nutzenden und Radelnden. CSU und FW nutzen das Thema im Kampf gegen die angebliche ideologische Übergriffigkeit der grün-roten Stadtregierung.

Fest steht bisher nur: Der U-Bahn-Abgang an der Münchner Silberhornstraße soll einem Radweg weichen und das wird wohl zwischen 8 und 12 Millionen Euro kosten. Das Baureferat der Landeshauptstadt hat in seiner jüngsten Sitzung einen entsprechenden Beschluss zum Umbau des Tegernseer Platzes vorgelegt. Auf der Westseite soll ein Radweg Richtung Süden gebaut werden. Weiterhin sollen neue Fußgängerwege und Aufenthaltsflächen entstehen. Dazu – so der Plan des Baureferats – soll der südwestliche U-Bahn-Abgang verschwinden. Derzeit gibt es fünf U-Bahn-Abgänge, künftig sollen es nur noch vier sein. Auch vier große Bäume sollen nach der Beschlussvorlage gefällt werden.

Gab es Alternativen?



Die Streitfrage lautet nun: Ist das schlimm, weil es auch Alternativen gäbe – oder aus stadtbaulichen Gründen unvermeidbar. Die gemeinsame Fraktion von Christsozialen und Freien Wählern im Münchner Stadtrat spricht von einem „Schildbürgerstreich“ – was insofern nicht ganz passend ist, weil die berühmt-berüchtigten Bürger*innen von Schild ständig Projekte zu ihrem eigenen Nachteil und niemandes Vorteil anstießen.



Die seit der Kommunalwahl vor drei Jahren grün-rot regierte Landeshaupstadt – die Öko-Partei stellt die größere Regierungsfraktion, die Sozialdemokraten dafür den Oberbürgermeister – aber sieht durchaus Nutznießende: eben die Radfahrenden. Es gibt zwar keine sattelfeste statistische Erhebung diesbezüglich – aber tendenziell neigen Radlaffine in Großstädten politisch eher den linken als den bürgerlich-konservativen Parteien zu. Insofern wäre es ein klarer Pluspunkt für die eigenen Klientel.



CSU und FW sind aber nicht einfach nur dagegen, sondern bespielen die Baumaßnahme intensiv in den sozialen Medien – und generieren damit entsprechende Stimmungen und Polarisierungen. Ihr wichtigstes Argument: Der Tegernseer Platz sei „ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt für Giesing und darüber hinaus, da hier der Umstieg zwischen Bus, Tram und U-Bahn möglich ist“, befindet Andreas Babor (CSU), der verkehrspolitische Sprecher der gemeinsamen Stadtratsfraktion.



„Sicherheit für Fußgänger verschlechtert sich“



Eine Verschlechterung der Erreichbarkeit der U-Bahn wiederum sei „absolut kontraproduktiv für die Verkehrswende“. Hinzu komme, so Babor weiter, dass sich durch den Wegfall eines Abgangs und damit verbundene längere Umsteigewege auch die Sicherheitslage für Fußgänger*innen verschlechtere – insbesondere für mobilitätseingeschränkte Menschen. Alles in allem sei das Projekt also ein „millionenteurer Unsinn“.



Münchens Baureferentin Jeanne-Marie Ehbauer (Grüne) kontert: „Die Menschen in Giesing haben sich schon lange überdeutlich für eine Aufwertung des Platzes ausgesprochen.“ Rund 300 Menschen hätten sich vor zwei Jahren bei einer entsprechenden Debatte im Bezirksausschuss intensiv beteiligt. Das von ihrem Referat vorgelegte Gestaltungskonzept, so die Grüne schaffe „eine wohl abgestimmte Balance der vielen unterschiedlichen Bedarfe, erhalte und verbessere die verkehrliche Funktionsfähigkeit des Tegernseer Platzes, werte ihn ökologisch auf und schaffe bislang fehlende Aufenthaltsqualität. Fußgänger*innen bekämen mehr Raum und die Lücke im Radwegenetz werde geschlossen.



Außerdem prüfe man gemeinsam mit den Stadtwerken, wie sich ein weiterer Aufzug ergänzen lasse, um der Barrierefreiheit Rechnung zu tragen. Bisher sei das Areal vom motorisierten Individualverkehr „dominiert“, es gäbe zu viele versiegelte Flächen. Obendrein ertüchtige man die Haltestelle für den von der Münchner MVG schon lange geplanten Einsatz längerer und kapazitätsstärkerer Tram-Züge. (André Paul)