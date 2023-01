SPD und Grüne besorgen sich viele potenzielle neue Wähler

Mit dem Chancenaufenthaltsgesetz tun sich SPD und Grüne auch selbst einen Gefallen und vergrößern ihre potenzielle Wählerschaft – gerade in den Kommunen. Der Sachverständigenrat Migration stellt in einer Studie für die Bundesregierung fest, es könne „nach der Reform zu einem Run auf die Einbürgerungsämter kommen.



Vor allem für bereits lange in Deutschland lebende Türkinnen und Türken könnte damit die entscheidende Barriere fallen, die sie bis dahin von einem Antrag auf Einbürgerung abgehalten hat“. Denn bisher müssen Türk*innen in der Regel für den Erwerb des deutschen Passes ihren türkischen Pass abgeben – „was viele aufgrund der hohen emotionalen Verbundenheit zum Land ihrer Herkunft scheuen“, konstatiert der Sachverständigenrat. Das fiele mit der neuen gesetzlichen Regelung weg.



Und damit dürfen diese Menschen türkischer Abstammung auch wählen: bei Bundes-, Landes- und Kommunalwahlen. Die Teilnahme an Letzteren war ihnen – im Gegensatz zu Menschen aus Staaten der Europäischen Union – verwehrt. Derzeit leben in Deutschland rund 1,5 Millionen Türk*innen ohne deutschen Pass – das entspricht der Bewohnendenzahl von München.

Weitere Spaltung zwischen Ost und West zu befürchten





Menschen türkischer Abstammung haben eine sehr große politische Affinität zu Rot-Grün, wie im Jahr 2020 eine Studie des Meinungsforschungsinstituts DATA 4 U ergab. Demnach stimmen 44 Prozent von ihnen für die SPD und 26 Prozent für die Grünen – weit mehr, als die Parteien bei der Gesamtbevölkerung an Zuspruch erhalten. Die Union dagegen schneidet bei Menschen türkischer Abstammung mit 12 Prozent schlecht ab, weniger als die Hälfte im Vergleich zur Gesamtbevölkerung. Die FDP und die Linke liegen in etwa beim gleichen Anteil wie bei der Allgemeinheit, die AfD rangiert nur im Promillebereich.



Bei der Bundestagswahl 2021 durften 7,4 Millionen Menschen wählen, die nicht als deutsche Staatsbürger*innen geboren wurden. Laut Deutschem Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) präferieren 59 Prozent von ihnen die SPD, auch die Grünen schneiden überdurchschnittlich gut ab. Bald noch mehr Wahlberechtigte mit Migrationshintergrund bedeutet also bessere Wahlchancen für das linke Lager. In Augsburg beispielsweise leben rund 13 000 Türk*innen ohne deutschen Pass, rund 5 Prozent der Bevölkerung.



SPD und Grüne können also durch das neue Gesetz ihre politische Macht in den Ländern und Kommunen ausbauen – wobei es korrekt heißen müsste: in den westdeutschen Ländern und Kommunen. Denn in Ostdeutschland treibt die Aussicht auf einen stetig wachsenden Anteil an eingebürgerten Menschen mit Migrationshintergrund viele ohne diesen Hintergrund in die Arme der AfD.



Laut einer gemeinsamen Umfrage von mehreren ostdeutschen Radiosendern könnte das Chancenaufenthaltsgesetz der Bundesregierung etwa jeden Zweiten, der zuletzt noch CDU oder gar nicht gewählt hat, dazu bringen, sein Kreuz beim nächsten Mal bei der AfD zu machen. Das linke Lager hätte dann zwar seine Macht im Westen gefestigt – sähe sich aber einem erstarkenden rechten Block im Osten gegenüber. Die ohnehin schon stetig voranschreitende Spaltung Deutschlands würde zusätzlich befeuert. (André Paul)