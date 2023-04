Tablets jederzeit: Studie im Kreis Aschaffenburg

In der Corona-Pandemie wurde vielen Lehrkräften, Schüler*innen und Eltern klar, wie wichtig ein kompetenter Umgang mit digitalen Medien im Unterricht sein kann. Ein neues Forschungsprojekt der Julius-Maximilians-Universität Würzburg geht nun der Frage nach, inwieweit der Einsatz von Tablets an Schulen förderlich ist. Die Studie läuft im Rahmen der „Initiative Schule von morgen“ des Landkreises Aschaffenburg.



Dort wurden seit Oktober 2021 in acht Schulen alle Schüler*innen der 5. Klassenstufe mit iPads ausgestattet. Das bedeutet: Die Kinder können die Geräte im Unterricht nutzen und sie auch mit nach Hause nehmen, um in ihrer Freizeit damit zu lernen. Erlaubt ist es außerdem, dass der Nachwuchs die Tablets für Unterhaltungszwecke einsetzt.



An der Initiative nehmen vier Realschulen, zwei Gymnasien und zwei Förderschulen teil. Ein Team der Würzbuger Universität wird die Wirksamkeit der Initiative nun wissenschaftlich überprüfen. Das bayerische Digitalministerium fördert die Studie mit 600 000 Euro. Dazu erklärte Ressortchefin Judith Gerlach (CSU): „Wir müssen den Einsatz von Tablets möglichst effizient gestalten. Hier brauchen wir pädagogisch gute Angebote und kluge Konzepte. In der Studie soll deshalb untersucht werden, wie durch den Einsatz digitaler Geräte die Motivation und der Lernerfolg bei den Schülerinnen und Schülern verbessert werden können.“

Es kann auch Stress ausgelöst werden





Laut der Leiterin der Studie, der Psychologieprofessorin Gerhild Nieding, wird erforscht, wie sich die Tablet-Ausstattung in den Schulen auf das Lernen, motivationale Variablen, die Lernwirksamkeit sowie die Medienkompetenz der Kinder auswirkt. Das Team will auch klären, welche Maßnahmen ergriffen werden können, um positive Effekte zu erzielen und potenziell negative Effekte zu minimieren.



Das Problem: Digitale Technologien können bei Kindern und Jugendlichen auch Stress auslösen. Darum soll während der Projektlaufzeit auch der wahrgenommene digitale Stress beobachtet werden. Nötigenfalls sind Gegenmaßnahmen einzuleiten. Lassen sich die schulischen Leistungen im Tablet-Projekt indirekt verbessern über die Steigerung der intrinsischen Motivation, Leistungsfeedback und Medienkompetenz? Auch das will das Würzburger Team klären. (BSZ)