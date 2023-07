Am Sonntag, 8. Oktober 2023, wird nicht nur der Bayerische Landtag neu gewählt, sondern auch die sieben bayerischen Bezirkstage. Die dritte kommunale Ebene traf sich in dieser Woche zu ihrer Vollversammlung in Bayreuth und Bezirketagspräsident Franz Löffler macht schon mal seinen Forderungskatalog an die künftige Staatsregierung auf.



BSZ Herr Löffler, was sind Ihre wichtigsten Forderungen an die künftige bayerische Staatsregierung?

Franz Löffler Die beiden größten Herausforderungen sind der in allen Bereichen um sich greifende Fachkräftemangel und die Finanzierung der Leistungen für Menschen mit Behinderungen und der Hilfe zur Pflege, für die wir Kostenträger sind. Deshalb fordern wir zum einen, dass sich der Freistaat an den seit Jahren steigenden Kosten in den Pflege- und Behinderteneinrichtungen stärker beteiligt.



BSZ Mit mehr Geld allein ist es aber doch nicht getan, oder?

Löffler Außerdem müssen die ordnungsrechtlichen Vorgaben für den Personaleinsatz in den Einrichtungen flexibilisiert werden, damit wir bedarfsgerechte Lösungen für die Betroffenen finden und nicht nur starre Personalvorgaben erfüllen. Ebenso müssen wir mit Unterstützung des Freistaats Strukturen im sozialen Nahraum schaffen, damit Menschen möglichst lange in den eigenen vier Wänden leben können. Denn so werden weniger stationäre Pflegeplätze benötigt – die sowohl kosten- als auch personalintensiv sind.



BSZ Bei den Landtagswahlen geht die Angst vor einem weiteren Erstarken der AfD um – bei Ihnen auch?

Löffler Angst würde ich das nicht nennen. Ich bin Demokrat und erkenne Wahlergebnisse deshalb auch immer an – zumal ich grundsätzlich für überparteilichen Dialog und konstruktive Zusammenarbeit offen bin. Aber ich nehme die Umfragen natürlich zur Kenntnis. Die etablierten Parteien müssen sich durchaus die Frage stellen, wieso die Menschen mit deren Arbeit und Politikangeboten so unzufrieden sind. Wir müssen deshalb zeitnah Lösungen finden, um den Wählerinnen und Wählern wieder das Gefühl zu vermitteln, dass sie gehört und in ihrer Lebenswirklichkeit abgeholt werden.



BSZ In Zeiten von anhaltender Inflation und sinkender Kaufkraft sinkt die Bereitschaft zu immer höheren Beiträgen für soziale Leistungen: Wie argumentieren Sie dagegen?

Löffler Wir leben in einem wohlhabenden Land mit einem sehr gut ausgebauten sozialen Netz. In den vergangenen Jahren wurden die steigenden Steuereinnahmen den Bürgerinnen und Bürgern durch den Ausbau an sozialen Angeboten wieder zurückgegeben. Wir befinden uns nun an einem Wendepunkt: Alles wird teurer und die staatlichen Einnahmen werden sinken. Zudem steht immer weniger Personal in den sozialen Einrichtungen zur Verfügung. Hier müssen wir ehrlich sein: Zum einen müssen wir mehr finanzielle Mittel aufbringen, die durch Steuereinnahmen refinanziert werden. Zum anderen muss aber auch jeder Einzelne wieder mehr Eigenverantwortung übernehmen. Anders wird es nicht gehen.





BSZ Bei kommunalen Themen kommen meist der Gemeinde- und der Städtetagspräsident zu Wort, gefolgt vom Chef der Landkreise: Warum dringen Sie medial so schwer durch?

Löffler So würde ich das nicht sehen. Die Mehrzahl der kommunalen Themen betrifft nun einmal die anderen kommunalen Ebenen. Wir werden als Bezirketag sehr wohl wahrgenommen – und zwar in den Themen, wo wir auch betroffen sind. Und da dringen wir auch durch! Allerdings betreffen unsere Zuständigkeiten nicht unbedingt jede Bürgerin beziehungsweise jeden Bürger in ihrem Alltag. Unsere großen Aufgabenbereiche umfassen Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung, Hilfe zur Pflege oder auch die Versorgung psychisch kranker Menschen in unseren psychiatrischen Fachkliniken.



BSZ Wobei der Durchschnittsbayer davon schon betroffen sein kann.

Löffler Das alles sind Themen, mit denen sich die Menschen nicht gerne auseinandersetzen. Auch die Sachverhalte sind bisweilen sehr komplex. Aber egal, wie bekannt wir als kommunale Ebene sind, wir nehmen unseren Auftrag sehr ernst. Und wenn der Fall der Fälle eintrifft, und Sozialleistungen benötigt werden, stehen die Bezirke den Betroffenen jederzeit zur Seite. Und das ist doch das, was am Ende zählt.



(Interview: André Paul)



Bildunterschrift zum Foto im Text:

Der Oberpfälzer CSU-Politiker Franz Löffler (62) ist seit 2018 Präsident des Bayerischen Bezirketags. (Foto: BSZ)