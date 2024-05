Personalmangel prägt das tägliche Arbeiten in den Kommunalverwaltungen Bayerns. Große Hoffnungen setzen viele in die Digitalisierung, um Arbeitsabläufe zu automatisieren und somit Kapazitäten für andere Aufgaben freizuschaufeln.

BSZ: Herr Brandl, wie sehr behindert der Personalmangel die Aufgabenbewältigung in den Rathäusern?

Uwe Brandl: Sehr und zunehmend. Natürlich gilt für uns das Gleiche, wie für alle Arbeitgeber: Wir haben auch in den Kommunalverwaltungen einen Fach- und Arbeitskräftemangel. Und so wie die Zahlen sich lesen, wird sich das so schnell nicht ändern. Rein statistisch kann man grob formulieren, dass für zwei Kolleginnen und Kollegen, die sich in den verdienten Ruhestand verabschieden, eine neue Kollegin/ein neuer Kollege in den Dienst eintritt. Ein Thema, das freilich schwer in den Griff zu bekommen ist. Eines ist jedoch klar: Zunehmende Bürokratie und Komplexität macht die Arbeit nicht attraktiver.

BSZ: Könnte Digitalisierung für Abhilfe sorgen?

Brandl: Ein Stück weit. Digitalisierung kann helfen, wenn sie gut gemacht ist. Das bedeutet: Wir brauchen durchgängige digitale Verfahren, vom Antrag bis zum Bescheid, und nicht nur Stückwerk. Wenn Schnittstellen fehlen und Verfahren nicht vollständig durchdigitalisiert sind, leidet die Effizienz. Das Onlinezugangsgesetz hat sich beispielsweise nur mit dem Thema „Verwaltungsleistungen für die Bürger“ befasst, aber nicht damit, wie die Leistungen weiter- und zu Ende verarbeitet werden. So lange wir parallel analoge Lösungen vorhalten müssen, wird die Digitalisierung nicht zu Effizienzen führen.

BSZ: Was lässt sich alles digitalisieren und was nicht?

Brandl: In der Theorie lässt sich beinahe alles digitalisieren. Für manche Felder der öffentlichen Verwaltung scheitern wir aber an gesetzlichen Vorgaben. Das Personalausweiswesen erfordert beispielsweise eine persönliche Vorstellung. Gleiches gilt für die Anerkennung der Vaterschaft. Das ist im Ergebnis aber auch völlig in Ordnung: Es wird vermutlich immer Leistungen der öffentlichen Verwaltung geben, bei denen eine Beratungs- oder sogar Warnfunktion so stark im Vordergrund steht, dass ein persönliches Gespräch zwingend erforderlich ist. Hinzu kommt, dass Gemeinden viele Aufgaben erledigen, die per se von Menschen oder von Technik erledigt werden. Denken Sie an die Wasser- und Abwasserversorgung oder die Freiwillige Feuerwehr. Digitalisierung wird in den kommenden Jahren aber auch das Nachdenken über die staatlichen Ebenen und ihre Aufgaben und Zuständigkeiten an sich in Bewegung bringen. Warum sollte beispielsweise eine bestimmte Einheit eine Behörde vorhalten, wenn eine Leistung vollständig durchdigitalisiert und automatisiert abläuft. Wir werden noch spannende Debatten erleben.

BSZ: Den Pfad der Digitalisierung zu beschreiten, erfordert erst einmal viel Personaleinsatz. Wie kann man angesichts der Personalknappheit dennoch digitalisieren, um dann am Ende davon zu profitieren?

Brandl:Wir brauchen gerade in den kleineren Gemeinden sehr gute zentrale Angebote. Lösungen aus einer Hand, zentral für die Fläche erstellt, einheitlich, plattformbasiert und durchgängig. Und wir brauchen die Akzeptanz durch Bürger und Wirtschaft. Nehmen Sie ELSTER als Beispiel. Das hat sich bewährt, während die eID-Funktion des Personalausweises noch nicht aus dem Dornröschenschlag erwacht ist. Mit einer solchen gesamtstaatlichen Strategie wäre die Personalknappheit nicht das Problem. Und eines möchte ich an dieser Stelle betonen: Wenn der Staat einheitliche, durchgängige, zentrale und plattformbasierte Lösungen schafft, sind die Gemeinden im Boot. Wenngleich natürlich immer über die Finanzierung gesprochen werden muss.

BSZ: Wie kann der Freistaat die Gemeinden unterstützen?

Brandl:Wie brauchen einen gesamtstaatlichen Fahrplan, eine Überwindung föderaler Hemmnisse und eine enge Abstimmung mit den kommunalen Spitzenverbänden unter Einbindung von Praktikern aus den Rathäusern. Der Staat sollte das Thema IT über dies noch stärker in die Ausbildung integrieren. Und es braucht die notwendigen finanziellen Mittel.

(Interview: Ralph Schweinfurth)