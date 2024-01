Zwangsbegrünung der Innenstadt stockt

Mehr Grün für München. Ein Ziel, welches wohl jeder sofort unterschreiben würde. Im Fokus steht zunächst die Altstadt. Das ‚Wie‘ lässt die Emotionen der verschiedenen Interessengruppen hochkochen.

„München autofrei bis 2025“, so lautet die im April 2020 für die Stadtratsperiode bis 2026 im Koalitionsvertrag verankerte Forderung der beiden Fraktionen Die Grünen/Rosa Liste und SPD/Volt. Konsequent soll eine Radinfrastruktur in München nach und nach umgesetzt werden, gestärkt durch das Bürgerbegehren und den Stadtratsbeschluss zum Radentscheid sowie zum Altstadt-Radlring.



Das scheint Sinn zu machen. München hat sich auch 2022 im Ranking des Verkehrsdienstleisters INRIX um die ‚staugeplagteste Stadt Deutschlands‘ wieder den ersten Platz gesichert. Der Erhebung zufolge verlor an der Isarmetropole ein durchschnittlicher Pendler rund 74 Stunden im Jahr. Die seinerzeit amtierende Zweite Bürgermeisterin Katrin Habenschaden (Die Grünen) sah dazu den Abbau beziehungsweise die Umwidmung von dauerhaft 500 Parkplätzen pro Jahr als notwendig an.



Das Fahrrad fürs Foto



Von dieser Kampfansage, welche die Grünen-Fraktionsvorsitzende Mona Fuchs noch Ende 2022 in einem Interview bestätigte, wollen die Grünen heute nichts mehr wissen, schließlich stehe man nicht mit der Streichliste da. Dennoch werde es sich in dieser Größenordnung bewegen, relativierte letztendlich die Grünen-Fraktionsvorsitzende. „Das erklärte Ziel des Grünen-Stadtrats ist es“, so Pressesprecher Markus Viellvoye, „die jahrzehntelange Dominanz des Autos zugunsten eines Rad- und Fußverkehrs deutlich zu minimieren. Dazu gehört es, den öffentlichen Raum und somit auch die Straßen neu zu verteilen respektive neu zu ordnen.“



Habenschaden, die zum 1. Dezember die Leitung ,Nachhaltigkeit und Umwelt‘ der Deutschen Bahn AG übernimmt, fungierte nur selten als Vorbild für ihre eigenen Vorgaben. So setzte sie sich zwar gern für werbewirksame Zwecke aufs Rad – allerdings für den alltäglichen Gebrauch war ihr dann der Dienstwagen doch näher. In Ausübung ihres Amtes schaffte sie es, von der BILD zur „Dienstwagen-Königin“ gekrönt zu werden.



Ein Bild mit Symbolcharakter. Die sich gern als klimabewusst darstellende linksgrüne Jugend ist keineswegs eine Anti-Auto-Generation. Verfolgt man den sogenannten Motorisierungsgrad im Rückblick, lässt sich eine kontinuierliche Steigerung der Pkw-Fahrer*innen feststellen, so der Verkehrswissenschaftler Tobias Kuhnimhof von der RWTH Aachen.

Die Grünen haben das Auto als Feindbild ausgemacht und propagieren das Rad – doch Zweifel bestehen, ob dies vereinfachte Manifest die komplexen Probleme einer Mobilitätsstadt nachhaltig lösen kann. Um eine Landeshauptstadt für „alle“, wie es Habenschaden forderte, zu realisieren, braucht es unter Umständen mehr als nur des reinen Autoverbots und den damit einhergehenden Maßnahmen wie den massiven Parkraumabbau.



Wissenschaftler*innen wie Kuhnimhof konnten in Studien zeigen, dass sich städtische Mobilitätsprobleme wie zugeparkte Städte und hohe Emissionen durch einen Generationswechsel, wie ursprünglich angenommen, nicht lösen lassen. Das Auto wird auch zukünftig als Verkehrsmittel unverzichtbar sein. So steht der Pkw auch für die kommenden Generationen weniger als Statussymbol aber aus praktischen Gründen an erster Stelle in puncto Verkehrsmittel.

Alleinige Stigmatisierung des Autos



Die alleinige Stigmatisierung des Autos und das scheinbar intransparente Planungsvorgehen ruft im Münchner Stadtrat Unmut hervor. Die grün-roten Pläne zur Verkehrswende polarisieren. Nicht nur, dass sich Koalitionspartner und Opposition unzählige Rededuelle liefern, letztlich fühlen sich Anwohnende, Gewerbetreibende und Pendler*innen überrumpelt und im Stich gelassen.



Unzureichende Kommunikation und mangelnde Teilhabe sorgen für Missverständnisse. So provozierte etwa das Modellprojekt „Autoreduzierte Quartiere für eine lebenswerte Stadt“ der TU München in der Kolumbusstraße große Aufregung. Anwohner*innen, für die aus heiterem Himmel rund 40 Parkplätze für den Projektzeitraum entfielen, fühlten sich von Rollrasen, Hochbeeten und Lärm handstreichartig „überfallen“. Das Pilotprojekt war eigentlich unter enger Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger als Reallabor geplant, um neue Konzepte für den Raum in Städten zu entwickeln und zu testen. Schlussendlich landete die Maßnahme vor Gericht, wo man sich über einen Vergleich einigte.



München langfristig zukunftsfit zu bekommen, ist ein generationenübergreifendes Projekt. Doch ob Flanierboulevard Sonnenstraße oder südländischer Superblockflair im Gärtnerplatzviertel. Für Anwohner*innen und Gewerbetreibende bedeutet es vor allem nur eines: noch weniger Parkmöglichkeiten. Sie brauchen jetzt praxisnahe Lösungen. Erholungsinseln wie die Parkletts werden dabei eher als Parkraumvernichter wahrgenommen.

Warnung vom Landesamt für Denkmalpflege





Wolfgang Puff, Hauptgeschäftsführer des Handelsverband Bayern, kommt zur Erkenntnis: „Wichtigster Parameter und gleichzeitig Nadelöhr für eine anziehende multifunktionale Innenstadt ist jedoch die Sicherstellung der Erreichbarkeit, und das auch mit dem Pkw.“ Er folgt damit einer Studie der Münchener Rid-Stiftung zur Attraktivität der Münchener Innenstadt.



Desgleichen sieht Franz Xaver Peteranderl, Präsident der Handwerkskammer für München und Oberbayern, in der Forderung der Grünen-Fraktion „Altstadt München autofrei beziehungsweise -arm bis 2025“ weitreichende Folgen für die Gewerbetreibenden der Münchner Innenstadt, „Unsere Betriebe brauchen ihre Fahrzeuge dringend, um in München zu liefern und zu leisten. Wer sich da heute schon über die Servicewüste München beschwert, darf gar nicht erst an morgen denken.“



Wenn München „grüner“ werden soll – dann ruft das ebenso das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege auf den Plan. „Einmalige Verkehrsräume wie die Maximilianstraße oder der Max-Joseph-Platz müssen von technischen Zubauten geschont werden und sind in ihrer Wahrnehmbarkeit möglichst so zu erhalten, dass neuzeitliche Störungen auf ein Minimum begrenzt bleiben“, mahnt Bayerns Generalkonservator Mathias Pfeil.

Scheinbar Widersprüchliches harmonisieren





Das scheinbar Widersprüchliche zu harmonisieren, ist Aufgabe des Mobilitätsreferats. Ziel ist die „Altstadt für alle“. Dieses Konzept soll den Grundstein für eine Neuordnung des Verkehrs im Herzen Münchens legen – für eine Altstadt, die nicht für wenige, sondern für alle da ist. Einkaufs-, Kultur-, Versorgungs- und Arbeitsort sowie öffentlicher Raum in einem zu sein, und dabei für spürbare Klimaveränderungen wie Hitze und Starkregen eine erforderliche Anpassung der Stadtstruktur zu schaffen, soll durch eine Neuaufteilung des Straßen- und Parkraums für alle Nutzer*innen der Altstadt gelöst werden.

„Eine Altstadt, die nicht für wenige, sondern für alle da ist, wird das wohl kaum werden“, sinierte eine in München tätige Pflegefachkraft. „Ambulante Fachkräfte aus dem Gesundheitswesen wie Pflegedienste werden vor kaum lösbare Herausforderungen gestellt.“ Die häufig einzigen Bezugspersonen der Senior*innen sind auf einen Parkplatz in unmittelbarer Nähe ihrer pflegebedürftigen Kunden angewiesen. „Um meinen Kunden in der Altstadt zeitnah zu erreichen, gab es bis vor Kurzem noch einen einzigen Parkplatz, dieser wurde kurzerhand ersatzlos als E-Scooter-Parkzone ausgewiesen“, berichtet sie. Die Folgen sind Zeitverluste und weite Fußwege, bis die Senioren eines Tages nicht mehr versorgt werden können.



Die von den Grünen viel beschworene „Altstadt für alle“ – lebenswert und dabei klimaresilient – ist ein Mehrgenerationenprojekt und erfordert ein Umdenken aller. Eilige Beschlüsse, die ein parteipolitisches Wertefundament im Auge haben, verbauen die Sicht auf noch nicht diskutierte Optionen. Dialog braucht Zeit und ist durch keinen Turbo-Planungsbeschluss zu ersetzten. Der Eiligkeit der Beschlüsse und die Vehemenz der Durchsetzungsforderung ist der grüne Weltuntergangssound der 1980er-Jahre anzumerken. Es fehlt an einem nachvollziehbaren Gesamtkonzept, an belastbaren Zahlen sowie an praktikablen Lösungen. (Rebecca Koenig)