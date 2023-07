„Ich dachte, es gibt dich noch / aber ich habe mich wohl getäuscht“, schreibt die 15jährige Hanna von der Nordsee-Insel Juist in ihrem Gedicht „Frieden“. Das ist eine unter hundert Einsendungen aus Deutschland, die für die Uraufführung der „Messe“ des norwegischen Komponisten Geir Lysne eingeschickt wurden – vier davon haben in verschiedener Weise Eingang in dieses sakrale Stück für Orgel, Chor und Bigband zum Abschluss des äußerst erfolgreichen „72. Musikfests ION“ in Nürnberg gefunden. Die Erfolgszahlen lagen schon nach den letzten Tönen von „Messe“ in St. Sebald vor: 2,5 mal so viele ZuhörerInnen als zu Beginn von Moritz Puschkes Intendanz vor der Corona-Zeit.

Geir Lysne, in seiner Heimatstadt Trondheim mit Kathedrale und Kirchenchor aufgewachsen, war es wichtig, „Mass“ auch als „Mischung“ zu verstehen: von locals, seiner Hamburger NDR Bigband, dem Vokalensemble St. Lorenz in dieser kriegerischen Gegenwart. Und so beginnt „Messe“ bei ihm mit einem langen, innigen Orgelvorspiel: Florian Weber mit aller wünschenswerten Virtuosität in der wellenartigen Bewegung. Sie soll das Publikum nicht mit martialischem Getöse verschrecken, sondern mit vertrauten Klangfolgen einbeziehen in diese nahezu zwei Stunden mit ihren Erinnerungen an Nürnberger Vergangenheit, mit den vielen Instrumentfal-Soli wie bei einer jam session, in der die Mitglieder der NDR Bigband brillieren. Seiner ersten „Messe“ nähert Lysne sich in sanften Klängen an, zieht sich manchmal vom Dirigentenpult zurück, Kontrabass, verschiedene Gitarren mischen mit, die Bassposaune, Tamburin-Percussion sorgen für interessante Vielfalt. Das alles mit jazztypischen Impro-Freiheiten. Eine konventionelle Vertonung der vier ausgewählten Gedichte war nicht Lysnes Plan, vieles kann man – geraunt, gezischelt – kaum verstehen und verliert so etwas die Orientierung im Kontext des ganzen Stücks. Und letztlich bleibt der Orgel die Dominanz die lässt „Messe“ denn doch zu lang werden, wo doch die vielfältigen Möglichkeiten der Bigband noch mehr in den Mittelpunkt hätten rücken können. Lysne hat die Farben von Klängen und Stimmen in ausgedehnten Tableaux einfallsreich übereinander gelegt, aber es dauert eine Dreiviertelstunde, bis zum ersten Mal die gesamte Bigband das typische Klangerlebnis vermittelt. Gelegentlich mischen sich auch identifizierbare Gedicht-Fetzen und Wiederholungen in diese Collage (Einstudierung: Matthias Ank).

Zeitgenössische Musica Sacra

Aber zusammen mit Claudio Monteverdis „Marienvesper“ in St. Lorenz passte diese zeitgenössische Musica Sacra durchaus zu einem Gipfel dieser erfolgreichen ION. Glücklich, wer dafür noch eine Karte ergattert hatte, auch hier bei einer weiteren Nürnberger Interpreten-Premiere: mit dem Berliner „Ensemble Polyharmonique“ unter Alexander Schneider und einer Fassung mit den Intermedien von Ignazio Donati – passgenau ein Zeitgenosse Monteverdis aus Mailand. Mit flammender instrumentaler und vokaler Vehemenz beginnt Monteverdi, mit der Anrufung Gottes und der Dreifaltigkeit: sehr überzeugend schon das mit diesem „Künstlerkollektiv“, das die „Alte Musik“-Szene besonders auf den wichtigen Festivals in Belgien, Ostdeutschland oder bei den „Tagen Alten Musik“ in Regensburg bereichert. Beim „Musikfest ION“ in der denkbar kleinsten SängerInnenbesetzung und natürlich auf historischen Instrumenten.

Mit vehementer Gestik animiert der ehemalige Countertenor Schneider zu einer authentischen Wiedergabe aus der Zeit zwischen Madrigal und Oper, 1610 auch aus der von Monteverdis Wechsel von Mantua nach Venedig. Aber was hört man nicht schon alles an Motiven, Themen, Klängen, die später „Die Krönung der Poppäa“ beherrschen werden; schon hier die schwüle Erotik der Jerusalem- und Marienmystik. Schneider nähert sich mit seinem Ensemble Polyharmonique den Gipfeln barocker Musikartistik an, mitreißend in seinem Dirigat und mit SolistInnen, die sich stilistisch optimal eingearbeitet haben: besonders strahlend der Sopran von Magdalene Harer. Auch die Friedensbitte am Ende des 121. Psalms passt zu diesem Doppelgipfel am Ende der ION: hier für den Sitz von Davids Geschlecht, für dessen Mauern und Paläste. „Wahnsinn“ schwärmt das Publikum, sakrale Musik hat Saison und die Kirchenaustritte nehmen zu: Konzertkarte statt Kirchensteuer?

(Uwe Mitsching)