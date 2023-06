Entfesselter Horror

Für dieses Haus läuft es gegenwärtig nicht immer rund. Schon beim „Mai-Festival“ konnte die Bayerische Staatsoper ihr Konzept nur in Teilen realisieren. Statt der geplanten drei Opernpremieren gab es nur zwei. Das Musiktheater Matsukaze von Toshio Hosokawa musste auf das Mai-Festival 2024 verschoben werden: wegen „Kostensteigerungen“ und Personalmangel „in manchen Bereichen“. Auch beim Auftakt der Münchner Opernfestspiele gab es Probleme. Als große Eröffnungspremiere war ursprünglich die Uraufführung einer neuen Oper von Brett Dean geplant: Two Queens. Auch diese Uraufführung musste verschoben werden. Im Mai 2026 soll sie nachgeholt werden. Der Komponist und Bratschist aus Australien, einstmals Mitglied der Berliner Philharmoniker, soll an Long Covid leiden.

Bekannte Gesichter

Anstelle dieser geplatzten Uraufführung starteten die Opernfestspiele mit der 2017 beim Glyndebourne-Festival in England uraufgeführten Shakespeare-Oper Hamlet von Dean. Allerdings wurde nicht eine Neuproduktion realisiert wie 2019 bei der deutschen Erstaufführung an der Oper Köln, vielmehr hat man die Produktion der Uraufführung einfach übernommen: und zwar nicht nur, was die Regie von Neil Armfield angeht, sondern gleich auch noch Teile der Besetzung.

So dirigierte Staatsopern-Generalmusikdirektor Vladimir Jurowski bereits die Uraufführung, und die Titelpartie wurde erneut von Allan Clayton gestaltet. Als Geist und Totengräber spukte abermals John Tomlinson eindrücklich über die Bühne. Die Partien Claudius, Horatio und Guildenstern waren zudem erneut mit Rod Gilfry, Jacques Imbrailo und Christopher Lowrey besetzt, am solistischen Akkordeon sah man abermals James Crabb.

Für eine große Eröffnungspremiere der Opernfestspiele ist das wenig glanzvoll. Dafür aber hatte die Staatsoper bei der Auswahl des Stoffes einen beklemmend aktuellen Riecher. Was nämlich am Wochenende vor der Premiere mit dem beispiellosen Machtkampf in Russland geboten wurde, hätte auch von Shakespeare stammen können. Ob es nun die recht positionslos dekorative, flache Vertonung von Dean sein musste, darüber lässt sich streiten. Von Wolfgang Rihm gibt es bekanntlich eine viel zu selten aufgeführte, packende Hamletmaschine. Im Libretto von Matthew Jocelyn zu Deans Hamlet wird zudem bisweilen gebetsmühlenartig mit den allseits bekannten Zitaten jongliert. „Sein oder Nichtsein“, „Es ist etwas faul im Staate Dänemark“ oder „Der Rest ist Schweigen“: Jede Pointe wird durch das Dorf getrieben.

Um nicht missverstanden zu werden: Dieser Festspielauftakt war keineswegs schwach, zumal die Oper als schauriges, überdrehtes Grusical à la Rocky Horror Picture Show ganz wunderbar funktioniert. Durchwegs überragend sind die Leistungen aller Ausübenden, und noch dazu gelang das kleine Wunder, dass die neu besetzten Rollen im Ergebnis vielfach stärker waren als seinerzeit in Glyndebourne. Das gilt vor allem für die Partie der Ophelia. Wie Caroline Wettergreen bei der Premiere die Unschuld, den Schmerz, die Enttäuschung und den finalen, tödlichen Wahnsinn der Hamlet-Geliebten verlebendigte, das war allergrößte Sanges- und Darstellungskunst. In München konnte Wettergreen deutlich mehr fesseln als damals bei der Uraufführung die berühmte Barbara Hannigan.

Als Königin Gertrude und Mutter Hamlets glänzte in München zudem Sophie Koch. Ob die gruslige Begegnung mit ihrem Sohn, die unheilvollen Vorahnungen oder das infernalische Gemetzel am Ende: Diese Gertrude ringt um Fassung und Aussöhnung, um am Ende doch den jähen Verrat ihres Gatten und Schwagers Claudius zu erkennen.

Ein noch besserer Hamlet

Dieser König von Dänemark hat es bekanntlich faustdick hinter den Ohren. Der Partie ringt Gilfry auch in München skrupellose, hinterhältigste Niedertracht ab.

Zu einem bleibenden Höhepunkt der Münchner Aufführung wurden überdies erneut die Begegnungen zwischen Clayton als Hamlet und Tomlinson als Geist von Hamlets Vater und Totengräber. Er hat sich in der Titelrolle deutlich weiterentwickelt. In München wirkte der Hamlet von Clayton jedenfalls deutlich zerrissener, auch fanatischer und gleichzeitig verzweifelter.

Noch jemand hat sich weitaus nuancenreicher in die Partitur vertieft: Vladimir Jurowski. Unter seiner Leitung ließ das Bayerische Staatsorchester einen veritablen Hörkrimi erwachsen: ein fesselnder Soundtrack für entfesselten Horror. (Marco Frei)