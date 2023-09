Intelligenz aus der Kiste

Künstliche Intelligenz (KI) sorgt derzeit für Schlagzeilen. Für Ängste sorgt zum Beispiel die bange Frage: Wann übernimmt der schlaue Computer meinen Job? Die spannende Sonderausstellung New Realities – Wie Künstliche Intelligenz uns abbildet über die verblüffende Welt der KI im Museum für Kommunikation in Nürnberg nähert sich dem brandaktuellen Them dagegen von einer fast schon sinnlichen Seite. „Wir wollen mit der Ausstellung echte Berührungspunkte herstellen und keine reine Leistungsschau machen“, sagt Kuratorin Maren Burghard.

Trügerischer Schein

Man muss zum Glück nicht durch sterile Räume wandeln und auf Monitore starren. Burghard hat den Galerieraum wie ein gemütliches Grandhotel gestaltet. Plüschsofas laden neben eleganten Blumenvasen in der Ecke zum Verweilen ein. Auf dem Tisch davor steht eine Fotokiste mit bunten Bildern wie aus dem Familienalbum. Doch der analoge Schein trügt. Die Fotos sind genauso wie die Bilder an der Wand nicht mit einer „normalen“ Kamera aufgenommen. Burghard selbst hat das große Porträtbild von einem Hotelpagen mithilfe von künstlicher Intelligenz aus dem Rechner generiert. Auch den jungen Mann, der wie im Stil von Barock und Caravaggio schmachtend in den Regenwald blinzelt, hat die Kommunikationsexpertin per Wortbefehlen vom Computer mit der Software von „Midjourney“ erzeugen lassen. Selbst ist die KI freilich nicht auf die Idee gekommen, den gelockten Engelsgleichen derart entrückt dreinblicken zu lassen. „Normalerweise produziert die KI lächelnde Menschen, die ganz banal in die Kamera starren“, erzählt die Kuratorin. Diesen Moment der spirituellen Erleuchtung habe sie nur erreichen können, indem sie den Computer mit einer Geschichte, in der Worte wie Entrücktheit und Verzweiflung vorkamen, gefüttert habe. Die weiße Ratte hätte die Software dem Jüngling dagegen im Handumdrehen in die Finger gezaubert.

Nervenaufreibend

Jedes neue Bild startet mit dem Befehl: Imagine! Danach folgt die Beschreibung des gewünschten Bildes für den Text-Bild-Generator. Nicht immer habe das kreative Ausprobieren der neuen Technik nur Freude bereitet. Manchmal sei die Lust an der Kommunikation mit der Intelligenz aus der Kiste auch auf die Nerven gegangen, gibt Burghard offen zu. Allein von dem Hotelboy seien 300 Varian-ten nötig gewesen, bis der gewünschte Blick in dem scheinbar unbeachteten Moment vollendet gelungen dargestellt worden sei. Die verwelkten Blumen im Hintergrund – die für den morbiden Hauch eleganter Dekadenz sorgen sollen – habe sie selber vom Wohnzimmertisch aufgenommen und in die künstlichen Bildwelten als weitere Ebene hinzugefügt.

Überhaupt sucht die gelungene Schau die Auseinandersetzung mit Authentizität und Wahrnehmung. Besonders die vermeintlichen Expeditionsbilder aus der Arktis – beispielsweise das Foto mit den Eisbären, die wie brave Hunde neben den „Herrchen“ stehen – zeigen schnell die neuen Grenzen zwischen Realität und Fiktion.

Genialerweise hat Co-Kuratorin Stephanie Müller zahlreiche Fachleute, Kunstschaffende und Wissenschaftler*innen im Rahmen der Schau nach den Chancen, Potenzialen und Risiken befragt. „KI ist mit Hammer und Meißel vergleichbar, mit denen Michelangelo seinen David schuf – beide waren sicher nicht die Inspiration für den Meister, aber ohne sie wäre der David im Marmorblock verblieben. Daher gilt: Kreativ bleibt der kunstschaffende Mensch, KI sein Werkzeug“, meint die Philosophin Dorothea Winter wohl ganz im Geiste der im wahrsten Sinne des Wortes erhellenden Ausstellung. (Nikolas Pelke)

Information: Bis 14. Januar. Museum für Kommunikation, Lessingstraße 6, 90443 Nürnberg. www.mfk-nuernberg.de

Abbildung: In der analogen Wirklichkeit wird man diese derart möblierte Lobby vergeblich suchen. Versteckte Dialoge. Grandhotel Marenki heißt diese KI-generierte Installation von Maren Burghard. (Foto: MKN/Maren Burghard)