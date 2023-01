Licht ins Unsichtbare bringen

Fotografien, Zeichnungen, Videos und Malerei kennzeichnen Kurt Bennings (1945 bis 2017) Werk – ganz wichtig sind auch Texte: In der Städtischen Galerie im Cordonhaus Cham sind derzeit Arbeiten eines Künstlers zu entdecken, der immer ein wenig abseits geblieben ist, jenseits des etikettklebenden Kunstmarkts. Es ist angenehm, in Cham einem Individualisten zu begegnen, der alle möglichen Wege für sich ausprobiert hat, immer aus einem spürbaren inneren Drängen heraus. Seine Herkunft ist oberpfälzisch, seine Themen sind es zuweilen auch, und zugleich war er mit längeren Aufenthalten in London, Paris, Belgrad und München immer auch offenen Auges anderwärts unterwegs und brachte die in den Nachbarländern gesammelten Seh- und Lernfrüchte mit nach Hause.

Benning war ein Experimentator, der sich in seine Themen hineinfallen ließ wie ins Wärmebad der Wirklichkeiten, dessen Werke oft in einer mal lässigen, mal stichelnden Spontaneität gründen. Kurze Formen sind bevorzugt. Die wenigen Gemälde in der Ausstellung sind demgegenüber groß angelegte Versuche mit geometrischen Formen und Farbflächen, ein Video spielt ebenfalls mit geometrischen Kürzeln und ihrer sich ändernden Zeichenhaftigkeit.

Die Gegenwart ausgegraben

Die knappe, konzentrierte Chamer Retrospektive zeigt unter dem Titel Die Entdeckung der Oberpfalz die verschiedenen Wege Bennings, sich dem Sichtbarmachen des Unscheinbaren zu nähern. Man begibt sich beim Betrachten auf eine Art Zwischenweltentourismus. Vor allem in seinen umwerfenden fotografischen Arbeiten ist dieses regelrecht archäologische Vorgehen sichtbar. Nur grub Benning nicht Vergangenes aus, sondern Gegenwärtiges.

Es gibt ebenso lakonische wie vielsagende Eindrücke der engeren Heimat – fast alles in Schwarz-Weiß, fast alles ein wenig trist, aber nicht trostlos. Benning blickte auf Objekte und in Gegenden, die in sich so verwachsen und verschroben und weltabgewandt sind, dass der Blick von außen draußen bleibt: Das ist dokumentarisch und poetisch zugleich.

Ganz und gar faszinierend wird das bei zwei Serien über die beiden Bewohner des Schlosses Burgtreswitz im Landkreis Neustadt an der Waldnaab: Benning porträtierte Mutter und Sohn, wie sie als Bohemiens, Büchersammler, Weintrinker, Briefeschreiber, Künstler im Schloss hausen wie menschgewordene Gespenster. Burgtreswitzmensch heißt die Reihe. Später kehrte er noch einmal zurück: Dann waren die beiden Bewohner schon Vergangenheit, die Reste ihres Lebens liegen herum in einem Niemandsland zwischen Tragik und der Romantik des Ruinösen.

Spuren legen, lesen und finden: Das Publikum kann im Cordonhaus diese Spuren nun lesen – auch wortwörtlich: Der Künstler hatte zu allen Exponaten Erklär- oder Erzähltexte beigegeben. Das rundet das Bild, so einen Service bekommt man sonst selten.

Die Zeichnungen Bennings wiederum sind Erzählungen innerer Lagen. Im Himmel aufgehängt, mit dem Gewicht der Welt beispielsweise zeigt einen Menschen, der von der Schwere eines schattenwerfenden Sackes oder Steines zerdehnt wird und dennoch über der Erde schwebt. Atlas hat die Welt noch getragen, hier muss sie ertragen werden und verhindert den Abflug. Andere Arbeiten wie die Belgrader Zeichnungen sind spielerischer, erkunden die Möglichkeiten einer Zeichenstiftmine. Zahlreich sind die weiteren künstlerischen Erkundungsfelder dieser sehenswert vielschichtigen Ausstellung. Eine Stiftung hält die Erinnerung an Kurt Benning aufrecht. (Christian Muggenthaler)

Information: Bis 12. März. Städtische Galerie im Cordonhaus, Propsteistraße 46, 93413 Cham.