Musikalischer Appetizer

Vorfreude soll ja die schönste Freude sein, gerade dort, wo noch etliche Jahre Geduld aufgebracht werden müssen. Das mochte sich auch die Architektin Ulrike Jochum (1967 geboren) gedacht haben, die seit vier Jahren als offizielle Baubeauftragte für die Neuplanungen am Kennedyplatz vonseiten des Staatstheaters Augsburg tätig ist. Zuvor war sie am Staatstheater am Gärtnerplatz sowie für das Konzerthaus München beschäftigt. Jochum studierte neben Architektur am Musikkonservatorium Luxemburg Kontrabass und interessiert sich intensiv für die seit der Antike bekannte Wechselwirkung von Musik und Architektur. Orientiert am „pythagoreischen Prinzip der Intervallproportionen“ übertrug sie in Augsburg die architektonischen Proportionen des geplanten neuen „Kleinen Hauses“ auf die Musik.

Das einstige Stadttheater wurde 1876/77 von den Wiener Architekten Fellner und Helmer erbaut und zwischen 1937 und 1939 erweitert sowie umgebaut. Da die Außenmauern nach der Bombennacht 1944 vollständig zerstört worden waren, wurde das Theater von 1952 bis 1956 unter der Leitung von Stadtbaurat Walther Schmidt im Stil der 1950er-Jahre wieder aufgebaut. Seit 2019 wird das Große Haus aufwendig generalsaniert. Die 2018 zur Stiftung Staatstheater umgewandelte Institution musste auf die Interimsspielstätten Martinipark und Brechtbühne/Ofenhaus am Gaswerk ausweichen. Die Fertigstellung der Baumaßnahme ist für die Spielzeit 2028/29 anvisiert.

Musik für drei Etagen

Zeitlich passend und im Kontext des „Theaterviertelfests“, das am vergangenen Wochenende mit bunt-populärem Programm die Lust auf den neuen kulturellen Hotspot im Herzen der Stadt schürte, lockte die Uraufführung des architektur_musik überschriebenen Klangprojekts Neugierige ins Augsburger Planetarium. Als astronomische Expertenouvertüre gab es den aktuellen Sternenhimmel über der Stadt samt Details zum Großen Wagen und dem Polarstern zu bestaunen.

Dann stand mit der vierteiligen, 21 Minuten dauernden Orchestersuite von Ulrike Jochum das zukünftige Kleine Haus als zweite, dreistöckig geplante Spielstätte (Atelier Achatz + Partner Architekten mbB) mit teilverglaster Fassade und einer Multifunktionsbühne im Fokus der Aufmerksamkeit. Eingespielt wurde die filigran-eingängige, nie eintönige Komposition von den Augsburger Philharmonikern unter der Leitung von Generalmusikdirektor Domonkos Héja. Dezent bereicherten Sopranistin Sally du Randt sowie der Schauspieler Klaus Müller das ganze vokal und mit kleinen Textpassagen unter anderem von Bert Brecht. Für die kreative Visualisierung konnte der VR-Spezialist Benjamin Seuffert aus der hauseigenen Digitalsparte gewonnen werden.

Im ersten Teil „Fundamente, Flächen und Kanten“ werden die Proportionen der Außenansicht hörbar. Schnell wachsen die Umrisse und auch das alte Fundament „erklingt“. Peu à peu ploppen Fenster und Glasflächen auf. Dezent und transparent verbindet sich der clusterartige Klangteppich der Streicher mit den farbigen Akzenten, die etwa das Blech setzt, um „Kanten“ zu betonen.

Der zweite Teil wirft den Blick auf die Südansicht des Glasfoyers – dazu werden die musikalischen Motive erweitert, man lustwandelt durch den Raum, steigt munter treppauf, um Flure und Foyers zu erkunden. Erst im dritten Teil löst sich die Einheit von Bild und Ton auf. Die optischen Elemente und die teils filmmusikartige, rhythmisch raffinierte Architektursinfonie entfalten ihr jeweils eigenes Profil. Fotografische Impressionen vergangener Produktionen fügen sich zum großen 360-Grad-Mosaik eines facettenreichen Fünf-Sparten-Theatergeschehens.

Das Finale baut die Westfassade auf – visuell abgebildet wird das komplette Gebäude im Städtebaumodell; bald ranken sich auch begrünende Kletterpflanzen über die optisch ansprechend, modern gestaltete Außenansicht.

Fade out – aufwachen! Aus der Traum? Dieser war hoffentlich nicht zu schön, um ganz bald wahr zu werden und analoge Theater-, Ballett- und Konzerterfahrungen in einem zeitgemäßen Ambiente anzubieten. (Renate Baumiller-Guggenberger)

Information: architektur_musik als VR-Stream unter staatstheater-augsburg.de/vr-theater