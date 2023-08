Neues und Altbekanntes

Interessante und neuentdeckte Inseln in dem "Musikmeer", das (laut Beethoven) Johann Sebastian Bach heißt, und dann die altbekannten Kontinente: Sie war ziemlich zweigeteilt die Bachwoche Ansbach dieses Jahr. Der Anfang mit dem umjubelten Jean Rondeau aus Paris, der Truppe Solomon`s Knot aus England, das Ende mit dem Windsbacher Knabenchor unter dem neuen Leiter Ludwig Böhme sowie dem kuriosen Pianisten Evgenij Koroliov auf der Suche nach seinen Noten.

Außerdem überall zur Hand Jörg Halubek und sein „Gusto Barocco“ als Pianist, Cembalist, Aus-dem-Hut-Zauberer beim Bachwochen-Wunschkonzert, das „Prima vista“ heißt und einen in die Geheimnisse der Barockmusik einweiht. Als zentrale Themen waren „Toccata“ ausgerufen und „Die Kunst der Fuge“, diese in zwei Fassungen: mit Halubek und seinem Barockorchester als ein Panorama barocken Musizierens, mathematischer, editorischer Geheimniskrämerei und mit Musikern im ganzen Kirchenraum von St. Johannis. In der Orangerie danach die eigentliche Originalfassung für Tasteninstrumente und mit dem etwas aus der Mode gekommenen Hamburger Klavierprofessor Evgeni Koroliov. Bachwochen-Intendant Andreas Bomba hat ihn immer gemocht und engagiert, die 40 Reihen der Orangerie füllt er eher mit Mühe, aber die Abonnenten lieben vielleicht seinen auf dem Steinway stark strukturierten, herben Ton, in dem es kaum differenzierte Klangfarben und Anschlagsvarianten gibt.

Das war bei „Gusto barocco“ ganz anders: mit Zink und Barockposaunen, straffen Streichern in einer neu zurechtgelegten Abfolge der „Contrapuncte“ bis hin zur unvollendeten „Fuga“: eine Demonstration auch des Unterhaltungswerts barocker Musik und für eine Bachwoche 2023 zeitgemäß. Koroliov dagegen: fingerfertig durchaus, aber auch Note für Note stereotyp zelebriert.

Bei solchen Abenden wie mit dem des Schweizer Barockflötisten Maurice Steger klingelt die Kasse dagegen erheblich eindeutiger. Was nicht unwichtig ist bei einer 80-Prozent-Finanzierung der Bachwoche durch Eintrittskarten. Steger kam mit „La Cetra“ aus Basel zu einer rekordverdächtigen Bataille zwischen Bach und Telemann, spielte mit aller Beredsam- und Unterhaltsamkeit, zu denen barocke Musik fähig ist. Steger ist der erfolgreichste Blockflötist seit Frans Brüggen, ein Ausnahmemusiker mit einer starken Affinität zum jungen Publikum und dessen musikalischer Bildung.

Das jüngste Publikum kommt am „Ansbachtag“ mit den Großeltern zur Premiere eines überraschend aufschlussreichen und verblüffenden Nachmittags, bei dem der Intendant hinterlistige, knifflige Fragen und Aufgaben stellt, das Publikum über seine Lieblingsstücke abstimmt und die Musiker von „Gusto Barocco“ unglaublich fix im Ändern der Tempi, Notenschlüssel und Satzbezeichnungen sowie um keinen Trick verlegen sind.

Irgendwann wacht man da bei Koroliovs brav und geschwinde gespieltem „alla Francese“ wieder auf, schaut auch mal in den verregneten und unvergleichlich schön angepflanzten Hofgarten und ist sich bewusst: So war Bachwoche in all den Jahrzehnten und wie man sie kennt. Bomba aber weiß: Die Mischung macht’s, auch Jazz darf sein (wenn auch nur spätabends). Und man behält fürs erste und auf jeden Fall diesen Cembalisten und Organisten Jean Rondeau in Erinnerung, dessen „Goldberg-Variationen“ auf der Wiegleb-Orgel wenigstens 40 Minuten länger dauern als auf den CDs der Konkurrenz. Wenn „Die Kunst der Fuge“ aber in jeder Fassung unvollendet und abrupt abbricht, dann ist das trotz allem immer wieder ein ergreifendes Schlusswort – bis in zwei Jahren zur näcshten Ausgabe der Bachwoche Ansbach. (Uwe Mitsching)