Psychosen in der Geisterbahn

Der Weg führt treppauf und treppab, über Flure, in weite Säle, enge Kabäuschen und manchmal in Sackgassen, wo man dann umkehren muss. Eigentlich brauchte die Münchner Villa Stuck gar nicht viel an ihren etwas verwinkelten Räumlichkeiten zu ändern, um sie durch geschickte Wegführung ins passende Setting zu verwandeln für die Ausstellung Kafka: 1924, die den bevorstehenden 100. Todestag des berühmten Schriftstellers (1883 bis 1924) zum Anlass hat. Und weil es in Kafkas Geschichten höchst symbolträchtig wimmelt von labyrinthischen Szenerien, verschlossenen Türen und toten Winkeln, wirkt der labyrinthische Parcours, der fast durchs gesamte Museum führt, als kongeniale atmosphärische Hommage an den großen, zu Lebzeiten wenig bekannten Schriftsteller.

Denn so, wie Kafkas fundamentale Metaphern etwa vom Türhüter oder vom Schloss längst die ikonische Qualität entfaltet haben, die in ihnen von vornherein steckte, ist der Autor über die Literatursphäre hinaus selbst zur Ikone mutiert.

Folterinstrumente zu Beginn

Insofern scheint eine Ausstellung naheliegend, die fragt, welchen Niederschlag Kafka oder das Kafkaeske in der bildenden Kunst gefunden hat. Das Ergebnis ist eine psychotische Geisterbahn, wo man gleich anfangs auf Installationen trifft, die mehr oder weniger direkt von der grausamen Hinrichtungsmaschine aus der Erzählung In der Strafkolonie inspiriert sind. Darunter die irrwitzige Killing Machine mit Discokugel über einem Zahnarztstuhl, die auf Knopfdruck infernalisch lärmend losrattert – ersonnen vom Künstlerduo Janet Cardiff und George Bures Miller.

Neben solchen eher illustrativen Arbeiten gibt es auch Gemälde und Zeichnungen von Maria Lassnig oder Ida Applebroog, die, ohne sich direkt auf Kafka zu beziehen, in der Darstellung verrenkter, deformierter Körper als bildhafte Äquivalente jener vivisektorischen Selbstquälerei oder inneren Verletztheit erscheinen, die uns aus vielen Kafka-Texten entgegengellt.

Dass diese düster-abseitige Dimension in der Schau betont wird, liegt nahe, obwohl es ja auch einen langen Rezeptionsstrang gibt, der das komische Element bei Kafka hervorhebt. Ganz leicht ist es nicht, diese Lesart nachzuvollziehen, doch immerhin hat sie in Thomas Mann einen so wichtigen wie originellen Kronzeugen, der meinte, Kafka sei „ein religiöser Humorist“. Und tatsächlich soll dieser „Humorist“ beim Vorlesen seiner Texte oft selbst schallend gelacht haben.

Sicher kann man auch unter den Exponaten dieser Ausstellung einige komisch finden, aber ihr Witz ist doch von der Art, die einem dann im Hals stecken bleibt. Ganz buchstäblich gilt das für die Arbeit von Mona Hatoum, die den Begriff „Introspektion“ fast zu wörtlich nimmt: Ihre Installation mit dem doppeldeutigen Titel Deep Throat besteht aus einem sauber gedeckten Tisch, wo allerdings kein knuspriger Braten serviert wird, vielmehr sieht man auf dem leeren Teller eine grausliche Videoprojektion. Sie zeigt sozusagen live und in Farbe das schleimige Wallen und Quellen, das auch ein Arzt sieht, wenn er zwecks Magenspiegelung einen Kameraschlauch durch Schlund und Speiseröhre schiebt.

Beklommene Heiterkeit

Und dann sind da noch die Ameisen: Sie gehören zur Ant Farm der Amerikanerin Roni Horn, bestehend aus zwei großen Glasscheiben im Holzrahmen, wobei der einen Zentimeter breite Spalt zwischen den Glasplatten teils mit Erde gefüllt ist – und mit Ameisen, die dort nach Herzenslust verschlungene Gänge und Höhlen bauen können. Falls sie wollen, denn ein bisschen phlegmatisch wirken die Krabbelviecherl schon, die nicht emsig herumwuseln. Ob sie sich eingeengt fühlen? Verklemmt? Die beklommene Heiterkeit, mit der man vor diesem Terrarium der anderen Art steht, ähnelt jedenfalls stark dem Gefühl, das auch die Lektüre von Kafka-Texten erzeugt. (Alexander Altmann)

Information: Bis 11. Februar. Museum Villa Stuck, Prinzregentenstraße 60, 81675 München. www.villastuck.de