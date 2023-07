Spannendes aus dem Jenseits

Die Ureinwohner Amerikas hatten – wer hätte das gedacht? – einen deutlich erkennbaren bairischen Grundklang in ihrer Sprache. Und sie wollen auch Napoleon nicht zu ihrem Kaiser haben, obwohl der sich ihnen andient, weil er gerade kein Volk zur Verfügung hat, mit dem er in den Krieg ziehen könnte. Napoleon ist eigentlich schon tot und lebt jetzt in einem seltsamen Vor-Jenseits am diesseitigen Ufer der Lethe, wo der Fährmann Charon darauf wartet, die ganze Bagage ins endgültige Jenseits abzutransportieren.

Noch aber herrscht in Bernhard Setzweins enorm elegantem, in Waldmünchen uraufgeführten Stück Monsieur Chateaubriands letzte Reise eine herrlich entspannte Zeitlosigkeit, in der sich die sehr lebendigen Toten darüber austauschen können, was im Leben eigentlich wirklich wichtig war: Macht? Wissen? Talent? Waldmünchen? Oder das Überleben an und für sich?

Setzwein hat, wie es seine Art ist, seine durch dauerhafte Aufmerksamkeit generierte Lebensklugheit als Antworten girlandenhaft in den Stücktext hineingeflochten wie Perlen ins Haupthaar von Schicksalsgöttinnen. Und um Schicksal im weitesten Sinn geht es auch in dem Stück.

Wo vieles möglich ist

Der einstmals weithin gefeierte Schriftsteller François-René de Chateaubriand (1768 bis 1848) trifft hier, am Ufer der Lethe, auf den einstmals weithin gefürchteten Kaiser Napoleon. Die beiden verhandeln ihr Dasein, spiegeln es in munteren Spielszenen, verlassen dabei auch mal ihre Figuren und machen somit im besten Wortsinn: Theater. Das funktioniert deshalb so gut, weil Setzwein genau weiß, wie ein gut gebautes Stück zu funktionieren hat: Er generiert mit dem Jenseits einen perfekten fiktiven Verhandlungsspielraum, in dem per se vieles möglich und denkbar ist.

Dort hinein setzt er vier Akteur*innen, die mit ihren jeweiligen Haltungen die Dimensionen des Geschehens und den Spielraum weiter ausgestalten. Neben dem Dichter und dem Kaiser sind das die Parisienne, eine Art allwissende Jenseitsoberaufseherin, und die Atala, eine literarische Figur Chateaubriands. Dazu kommt ein Volk von Jenseitigen, Soldaten oder aber eben Indianern, dargestellt von Laienspieler*innen aus der Stadt.

Neben all den Freilicht-Sommernachtsträumen und überhaupt Myriaden Shakespeareiaden und Krachern aus der kalten Klassikerküche wird in Waldmünchen eine Geschichte aus Waldmünchen selbst verhandelt, betrifft also die Stadtgeschichte: Chateaubriand war wirklich dort. Das sit aber kein Grund für süßlichen Eigenweihrauch des Historismus, wie er anderswo gern mal bis zum Überdruss getrieben wird, sondern für eine spannende, kluge, ironische, aber eben immer auch ortsseelenerkundende Bühnenerzählung. So wird eine Verbindung hergestellt zwischen Vergangenheit und Gegenwart, wie eine Theaterbühne sie schaffen kann: vor Ort für den Ort.

Erstaunlich konzentriert

Klar strukturiert sind Bühne (Andreas Arneth) und Inszenierung (Yvonne Brosch). Präzise positioniert sind das schlichte Mobiliar sowie alle Darstellerinnen und Darsteller, die permanent zu sehen sind: mal im Freeze, mal in Bewegung – in einer für Amateurbühnen erstaunlichen Konzentration und Präsenz. Diese wohlgesetzten Dreh- und Angelpunkte der Regie geben der heiteren Gelassenheit des Textes einen Raum, in dem Yvonne Brosch als Parisienne, Katharina von Harsdorf als Atala und Uwe Kosubek als ziemlich komischer Napoleon ihre Figuren auf Glanz polieren können. Ganz wunderbar ist Uli Scherr in der Titelrolle: Es ist eine riesengroße Freude, zu sehen, wie er mit tiefenschürfend entspannter und zugleich bis ins Detail solider und liebevoller Behandlung den Chateaubriand wiederbelebt – Passagen aus den Texten des französischen Romantikers gleich mit. (Christian Muggenthaler)