Eine der zentralen Installationen von Nina Annabelle Märkl heißt Mutares – sie ist derzeit in der Ausstellung Scapes mit Werken der Münchner Künstlerin in der Städtischen Galerie im Cordonhaus Cham zu sehen. In dem Wort steckt das lateinische „mutari“, „sich wandeln, sich verändern“. In der Tat zeigt dieses Werk eine beständige Permanenz von Veränderung, Perspektivwechsel, und Dimensionssprüngen: ein Spiel ohne Grenzen über Grenzen hinaus. Schier unzählige Entdeckungen lassen sich machen, so vielschichtig ist diese Installation. Die Kunstbetrachtung wird zum Detektivspiel.

Auf einem langen Papierbogen sind in einer Art Unendlichkeitsschleife Tuschezeichnungen zu finden, die allerlei Wesen zeigen: Menschen, Tiere und Mutationen. Mischwesen sind das hier, wie sie der Phantasie entsprungen sind und einer Hand, die zulässt, dass aus einem Pferdeumriss etwas ganz anderes entstehen kann, dass eine menschliche Figur im Schneidersitz an der Stelle des Kopfes einen Darm hat, dass Falter flattern und Menschen fliegen. Wie Höhlenmalerei mutet das an, nur dass Märkls Höhlen nicht aus dem Neolithikum stammen, sondern aus der Möglichkeitswelt im Inneren der Künstlerin, aus den Scapes, den Landschaften der Imagination.

In der Installation Mutares nun werden diese Zeichnungen in einem langen Papierbogen auf Walzen gelegt und in Schlaufen durch den Raum geführt, als wär’s ein Filmvorführgerät oder käme frisch aus dem Zeitungsdruck. Das dünne Papier bewegt sich mit jedem Luftzug.



All diese Zusammenhänge führen zum Eindruck, dass hier bewegtes Leben geschildert wird in all seiner Sinnlichkeit und all seinen phantastischen Möglichkeiten.

Vielfalt der Dimensionen

Die Frage steht im Raum: Wie nehme ich die Welt wahr? Und das in grenzüberschreitender Dauerhaftigkeit zwischen Wirklichkeit und Möglichkeit, zwischen regulär und irregulär, zwischen Indikativ und Konjunktiv. All diese Grenzüberschreitungen ziehen sich durch Scapes.

Da sind beispielsweise die Versionen des Museum of Happiness, in denen unter anderem Menschen mit vielen Augenpaaren und Hilfsmitteln der Weltwahrnehmung eine Rolle spielen: Wo und wie wird die Grenze zwischen innen und außen definiert? Ein Spiel mit Dimensionen sind die Triple Folds, wo verschiedene Materialien mit ihren zugleich raumgreifenden und flächigen Elementen zusammengebracht werden: Tusche auf Papier, Cutouts, Aluminium, Magnete, Archivkarton, Makrolon, Holz. Das alles ist inwendig verschlungen und gefaltet und gibt nach außen hin Licht und erratische Informationen ab, hinter gestülpten Glaskuben wie anmutige Werbung für seltsam geheimnisvolle Produkte. Nina Annabelle Märkl entwirft Systeme in Eigenart. Und das in großer Vielfalt.

Den zweiten Ausstellungsraum prägen Ritzzeichnungen, eine Black Scapes genannte Reihe von 14 Zeichnungen mit weißem Lackstift auf schwarzem Karton, und eine Modular Scapes genannte vielschichtige Bodeninstallation. Auch dies alles wieder zur Freude der Entdeckungs-, Sinnier- und Fabulierlust. Dazu sind Zeichnungen zu sehen, in denen immer wieder Wesenheiten aufploppen und ineinander übergehen. Die Reihe Typologie beispielsweise kommt daher wie Studien der Phantasmagorie. Wer weiß, vielleicht sind wir hier ja schon in einem „Museum of Happiness“ gelandet? (Christian Muggenthaler)

Abbildung: Detail aus Nina Annabelle Märkls Installation Mutares. (Foto: Christian Muggenthaler)

Information: Bis 20. August. Städtische Galerie im Cordonhaus, Propsteistraße 46, 93413 Cham. www.cham.de