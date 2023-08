Theatralisch flanieren

Ungewöhnlich“ nennt das Vorgehen die Dramaturgin Agnes Szedlak: „Wir haben ein Stück inszeniert, digital in der Stadt und auf Plakaten.“ Ungewöhnlicher noch: in zwei Städten. In Augsburg und in Ingolstadt können Passantinnen und Passanten mit ihren Mobiltelefonen QR-Codes nutzen, die sie im Stadtraum auf Plakaten finden und die sie zu Szenen aus dem Stück Ein Flanellnachthemd von Leonora Carrington führen. Sozusagen durch die Plakate hindurch betritt man einen anderen Wirklichkeitsraum.

Das ist ein tatsächlich ungewöhnliches Vorgehen, das sich als Gewinn für alle entpuppt. So kann man Theater unter die Leute bringen, ohne dass diese ins Theater gehen müssten – und das auch noch während der Theaterferienzeit. Die digitalen Sparten, die manche Häuser derzeit aufbauen, machen viel Ungewöhnliches möglich. Das Staatstheater Augsburg bietet beispielsweise auch Theater via Virtual Reality-Brillen, am Staatstheater Nürnberg experimentiert man mit Extended-Reality-Theater, wo Analoges und Digitales auf der Bühne zusammentreffen.

Ergänzen statt ersetzen

Die Coronapandemie hat das Verlagern von analoger in digitale Theatersprache beschleunigt – nicht als Ersatz für das klassische Bühnengeschehen, aber als Ergänzung, präzisiert Lisa-Maria Schacher, Leiterin der Sparte X am Stadttheater Ingolstadt. Es gibt allerlei neue Formate – darunter auch die Augmented Reality (AR), also die Erweiterung des realen Raums durch die neuen Medien: „Man sitzt nicht im Theater, sondern bewegt sich im Stadtraum“, sagt Szedlak. Trotzdem taucht man ein in den Theaterraum – virtuell. Es gibt, ergänzt Schacher, „keine Hürden, keine Tickets“.

So utopisch das klingt, so sehr sind bei all dem Neuen Theatertraditionen nutzbar, sagt Regisseur Lukas Joshua Baueregger. Er verweist auf das Straßentheater im Allgemeinen und speziell auf die Tradition des „unsichtbaren Theaters“ der 1920er-Jahre, das auf Straßen und Plätzen Agitationstheater betrieben hat. Mit der aktuell ausprobierten Form der Augmented Reality geschieht eine Parallelisierung von realen und virtuellen Räumen und damit das Knüpfen neuer Verbindungen.

Und so betritt man im Stück Ein Flanellnachthemd tatsächlich eine herrlich schräge, absurde Parallelwelt, die Baueregger, Ausstatterin Amelie Seeger und Programmierer Benjamin Seuffert kreiert haben. Man sieht Trickfilmszenerien mit Menschenfiguren in ausgesprochen bizarren Situationen. Dieses Stück sei ideal für das AR-Format, so Baueregger,. „Es ist in seiner Art sowieso gänzlich ungeeignet für das klassische Theater – passt hier aber perfekt.“

Ein Flanellhemd bildet ein ganz erstaunliches Paralleluniversum. Das Stück der englischen Autorin Leonora Carrington aus dem Jahr 1951 ist ein Klassiker des Surrealismus: „Es verweigert sich einer stringenten Erzählung und Inhaltsvermittlung“, charakterisiert es Szedlak. Der Einakter spielt in mehreren Räumen eines einzigen Hauses; in jedem Raum geschieht ausgesprochen Seltsames: Wildes, gar Vogelwildes, Mischungen aus Märchen, Albtraum und im Ansatz misslingender Kommunikation. Radikal dysfunktional erscheint das – und damit auch als Spiegelbild einer womöglich scheiternden Gesellschaft.

Diese Räume von solch Seltsamkeit sind über die Augsburger und Ingolstädter Stadtlandschaft verteilt. Die Vorgabe im Stück – etwa die Begegnung eines körperbehinderten Kindes mit einer als Schwan gekleideten Schneiderpuppe, oder das anarchische Tun und Treiben einer dreiarmigen, mörderischen Schattengestalt – kann mit der digitalen Produktion der Geschehnisse wunderbar in Szene gesetzt werden.

Das Team aus Regie, Ausstattung und Programmierung hat phantastische Wirklichkeiten geschaffen, mit denen es Möglichkeiten dieser digitalen Parallelwelt auslotet – und zugleich der eigentlichen Nichtinterpretierbarkeit des Textes völlig neue Bildwelten entgegengestellt.

Neue Kreativarbeit

Das Vorgehen war für alle Beteiligten Neuland. „Das ist eine völlig neue Form der Arbeit. Wie gestalte ich als Ausstatterin den Raum beim Drehen? Was geht hier alles?“, hat sich Amelie Seeger gefragt, der schlussendlich herrliche Märchenwelten gelungen sind: Ein lindgrünes Kinderzimmer beispielsweise, in dem Bäume wachsen, das mit Schaukelpferd und halber Uhr ausgestattet ist und durch das Figuren schweben. Die Szene, die sich darin abspielt, kommt traumhaft daher, sie wirkt wie eine ausgesprochen beunruhigende Vision und passt zum surrealistischen Gewebe des Textes.

Auch für die Schauspielerinnen und Schauspieler war die recht geschlossene Situation des Drehorts quasi in Schachteln neu. Und das Regieteam ist nicht durch Stress bei Endproben, sondern eher beim Programmieren ins Schwitzen geraten. Eine solche künstlerische Zusammenarbeit bietet beim Erkunden von Möglichkeiten neue kreative Reibungsflächen. Zudem gibt es für Autorinnen und Autoren bisher ungedachte Erzählformate. Das Genre des Surrealismus hat es in Ingolstadt und Augsburg schon einmal vorgemacht. (Christian Muggenthaler)