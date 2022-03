Von Schweinen und Menschen

Schon zu Beginn dieser Spielzeit gab es am Münchner Volkstheater mit Unser Fleisch, unser Blut eine Uraufführung, die sich um Tierwohl und Fleischkonsum drehte. Hier knüpfen die Kammerspiele mit der interaktiven Installation Pigs von Regisseurin Miriam Tscholl in der Therese-Giehse-Halle an. Das Stück rückt das Schwein in den Fokus. Die 30 Theatergäste lässt Bühnenbildner Bernhard Siegl in 30 Schweinekoben sitzen, die mit Monitoren ausgestattet sind. Auf dem Podium in der Mitte führen zwei Darsteller*innen durch den Abend: entweder André Benndorff und Martin Weigel von den Kammerspielen oder Simone Oswald und Hardy Punzel von der koproduzierenden Schaubühne. Besonders erhellend sind die interaktiven Teile.

Auf den Monitoren erscheinen jeweils 30 sogenannte Expertinnen und Experten. Da ist etwa ein auffallend schick gekleideter Sprecher von Greenpeace. Er erklärt, warum es für den Klimaschutz notwendig sei, den Fleischkonsum um mindestens 50 Prozent zu reduzieren. Die Politik müsse hierfür den gesetzlichen Rahmen schaffen. Auf dem Tisch vor ihm steht eine Flasche mit Wasser. Sie ist nicht aus nachhaltigem Glas, sondern aus Plastik. Allein das ist ein Widerspruch. Wie zudem eine mehrköpfige, geringverdienende Familie den Klimaschutz samt steigenden Energie- und Lebensmittelpreisen stemmen soll, bleibt offen.

Da wirkt der Metzger aus Franken viel sympathischer. Er berichtet von seinem Beruf und wie er zu ihm gekommen ist. Am Ende bittet er um Wertschätzung und Verständnis. Das tut auch eine junge Tierheimbesitzerin: Als Vegetarierin wirbt sie dennoch fürs Respektieren der Landwirt- und Metzgerberufe. Wie wichtig dieses Plädoyer ist, verrät am Tag der zweiten Premiere eine interaktive Befragung unter den Theatergästen. „Ist Metzger ein ehrenwerter Beruf?“ „Nein“, erwidert eine Besucherin; als Vegetarierin könne sie nur so antworten. Eine andere Besucherin greift das auf und fragt zurück: „Ist Prostitution ein ehrenwerter Beruf?“ Das ist gut gemeint, aber genauso fragwürdig, denn jede legale Tätigkeit ist ehrenwert. Wer dies in Abrede stellt, verletzt die durch das Grundgesetz geschützte Würde des Menschen.

Demokratie im Widerspruch

Schon zu Beginn irritiert eine anonyme Umfrage unter dem Publikum, wenn es um das Verständnis von Demokratie geht. Demnach meint fast die Hälfte der Gäste, dass die Politik auch den Lebensmittelkonsum gesetzlich regeln sollte. Wie eine derart quasi-sozialistische Planwirtschaft mit einer freiheitlich-demokratischen Grundordnung zu vereinbaren ist, bleibt offen. So verrät Pigs vor allem viel über den gegenwärtigen Zustand unserer Demokratie. Es ist schauerlich zu beobachten, wie für Ideologien gleich welcher Art bereitwillig demokratische Grundwerte über Bord geworfen werden. Und das in Deutschland, das zwei totalitäre Ideologien erlebt hat: den Nationalsozialismus und den Kommunismus. (Marco Frei)