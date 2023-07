Zauberklänge vor enttäuschender Optik

Manchmal ist das bleibende Ereignis schon im allerersten Augenblick präsent. Die Parsifal-Premiere zum Start der Wagner-Festspiele in Bayreuth war ein solches Großereignis. Was da allein im Vorspiel aus dem Orchestergraben tönte, war ein Zauberklang. Selten erlebt man es bei einem Hügeldebüt, dass die musikalische Leitung mit den akustisch tückischen Bedingungen im Graben derart hellhörig und feinsinnig arbeitet wie Pablo Heras-Casado. Da wirkte in der Dynamik nichts übersteuert und forciert, kein Überdruck und schweres, breites Pathos waren zu hören. Dieser Wagner klang vom ersten Augenblick an unerhört entschlackt und vielfarbig, schwebend leicht und wohltuend fließend.

Klare Klangkultur

Wie macht das der 45-jährige Spanier? Er profitiert ganz klar von seiner ungeheuren Vielseitigkeit und Breite im Repertoire, wie er sie schon seit Beginn seiner Ausbildung und professionellen Laufbahn lebt. Mit dem Freiburger Barockorchester, ein weltweit führendes Originalklang-Ensemble, realisiert Heras-Casado regelmäßig aufregende Projekte in historischer Aufführungspraxis. Gleichzeitig brennt er für zeitgenössische Musik. Er arbeitet eng mit dem Klangforum Wien und dem einst von Pierre Boulez begründeten Ensemble Intercontemporain zusammen. An der legendären Lucerne Festival Academy zählte Heras-Casado zu den letzten Meisterschülern von Boulez.

Der Bayreuther Parsifal von Heras-Casado profitierte von dieser Doppelkraft aus Originalklang und Neuer Musik. In der nuancenreichen, überaus klar und durchhörbar ausgestalteten Klangkultur wähnte man sich fast schon im Bayreuther Jahrhundert-Ring von 1976, den Boulez dirigiert hatte. Gleichzeitig gelang Heras-Casado das Wunder, seine wohltuend rasch und fließend gewählten Tempi nie überspannt wirken zu lassen. Im Festspielorchester breitete sich stets ein weit gespannter Bogen aus, alles atmete großzügig.

Davon profitierte nicht zuletzt der Gesang. Unter Heras-Casado atmete das Orchester buchstäblich mit den Solist*innen und dem von Eberhard Friedrich einstudierten, überragenden Festspielchor. Die Balance zwischen Gesang und Orchester war absolut exemplarisch und mustergültig. Damit ist Heras-Casado bei seinem Bayreuth-Debüt etwas geglückt, was selbst den prominentesten Persönlichkeiten im Festspielhaus nur ganz selten gelingt. Selbst bei einer Wagner-Autorität wie Christian Thielemann war schon in Bayreuth stellenweise eine brüchige Balance zwischen Graben und Bühne zu erleben. Dieses Bayreuther Dirigierdebüt zählt zum Allerbesten der jüngeren Zeit.

Wie sehr der Gesang von der beispielhaften Leitung Heras-Casados profitierte, offenbarte sich vollends im zweiten Akt, als Parsifal und Kundry ihren großen Auftritt hatten: in Bayreuth ein packender, berauschender, überaus klangsinnlicher und dramatisch verlebendigter Hörkrimi. Was da Elina Garan(c)a und Andreas Schager leisteten, war allergrößte Sangeskunst. Sie hatten es nicht einfach. Nur zwei Wochen vor der Premiere ist Schager für Joseph Calleja eingesprungen. Die „Höllenpartie“ der Kundry hatte Garanca hingegen von Ekaterina Semenchuk übernommen, die aus privaten Gründen abspringen musste.

Gesang statt Geschrei

In dieser großen Sangesszene war es ein Gewinn, dass die Inszenierung auch Livevideos groß projizierte. So konnte man die stupende Gesangstechnik von Garan(c)a und Schager gewissermaßen hautnah beobachten: kein Geschrei, sondern allerschönster Gesang.

Sonst aber ist die Inszenierung von Jay Scheib im Grunde nicht der Rede wert, obwohl vor allem sie im Vorfeld der Premiere heiß diskutiert wurde. Sie arbeitet mit Augmented Reality (AR). Mit dem Amerikaner Scheib wurde ein Mann verpflichtet, der nicht nur in Boston als AR-Spezialist lehrt, sondern auch bereits Theater und Opern inszeniert hat. Leider enttäuscht sein Bayreuther Parsifal auf ganzer Linie. Da es nur 330 Spezialbrillen gab, arbeitet die Inszenierung mit drei Ebenen: den AR-Brillenbildern und dem Livevideo auf der Bühne von Joshua Higgason sowie der Szene von Mimi Lien mit der Ausstattung von Meentje Nielsen. Der große AR-Vorteil ist, dass die Brillenbilder die Realität nicht überdecken, sondern sie durchlässig umspielen. In Bayreuth wurde das Bühnengeschehen teils erheblich überdeckt. Die Aussage der AR-Bilder war im Grunde genauso beliebig wie alles in dieser Regie. Eine öde Landschaft, bluttriefende Schwäne, Pfeile, ein gähnender Fuchs, Pferde, Blumen, Falter, Insekten, Felsen, gepixelte Menschen, Plastiktüten, Haushaltsmüll: Die Brille kann man auch sein lassen. Es sollen wohl Bilder im Unterbewusstsein der Charaktere sein. Als zusätzliche Deutungsebene taugen sie nicht.

Die Bühne ist immerhin recht dekorativ. Eine Stahlsäule wird später zum Leuchtturm, ein Planschbecken ist der Gralssee, ein runder Stahlkranz dient als Öffnung in die Chor-Welt.

Augen zu und genießen, denn: Mit Georg Zeppenfeld als Gurnemanz, dem Titurel von Tobias Kehrer und Derek Welton als Amfortas ist die Besetzung generell stark. Nur Jordan Shanahan als Klingsor schwächelt etwas. (Marco Frei)