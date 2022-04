Zwischen Hoffen und Verzweifeln

Es ist eine Ausstellung, die mit aller Macht gegen das Eingesperrtsein antritt. Die Alexander Tutsek-Stiftung in München macht die Fenster auf mit Wide Open. Und das nun zusätzlich in einem zweiten Gebäude: in der Black Box in der Schwabinger Gartenstadt. Auf diese Location und die Villa an der Karl-Theodor-Straße ist die Ausstellung aufgeteilt, alle Exponate kommen aus den Beständen der Tutsek-Sammlung. Man bildet sich besser nicht ein, man hätte nach dem Besuch an beiden Orten einen ausreichenden Überblick gewonnen über die vier Ausstellungskapitel.

Es geht ums Unbegrenzte, um Expeditionen und neue Erfahrungen. Ungewöhnliche Glasarbeiten und experimentelle Fotografien reißen weite Erfahrungsfelder von Künstlerinnen und Künstlern auf. Angaben zu deren Herkunftsländern dienen nicht nur einer geografischen Verortung, sondern verweisen auch auf unerwartete Labore: in Südafrika, im Iran, in Kuba genauso wie in den weiten Dimensionen Chinas und der USA.



Die Kuratorinnen Petra Giloy-Hirtz und Eva Maria Fahrner-Tutsek erschließen die künstlerischen Erfahrungsfelder in vier Teilthemen, die überschrieben sind mit „Das Elementare“, „Sphären des Humanen“, „Emotion und Sexualität“ und „Spirituelle Dimensionen“.



Vor die verordnete, extreme Enge der Pandemie gehen die Fotografien der Chinesin Liao Pixy zurück zu den Sphären des Privaten (Holding aus der Serie Experimental Relationship) genauso wie zu Ratschlägen, die das Leben gibt: Finden Sie mal eine Frau, auf die Sie vertrauen können, heißt eine ihrer Arbeiten von 2018. Traulich legt der Mann seinen Kopf auf die Schulter der ziemlich unbeteiligt in die Ferne blickenden Frau. Aber was bedeutet das Kabel, das auf allen Bildern der 1979 geborene Liao Pixy zu den Personen hin- und von ihnen wieder wegführt?



Verkabelung mit der Außenwelt, Überwachung selbst von zwei nackten Menschen, die auf einer blanken Matratze emotionslos aufeinanderliegen? Und ist es die Fotografin selbst auf dem Selfie Red Nails, die diesen fragenden Blick ins Offene, aber auch Ungewisse demonstriert? Und welche Antworten könnte dieses Offene geben? Undifferenziert ist auch die Höhe, in die sich die Glasskulptur von Shirazeh Houshiary mit ihren Glas- und Edelstahlplättchen streckt.



Ungewohnte Dimensionen von Gegensätzen sieht man überall in dieser Ausstellung: zwischen groben Steinen und fein geschliffenem Glas (Alicja Kwade), zwischen der Sphäre des Dunklen und Geheimnisvollen und den glatt gebügelten Aufmärschen, die man bei der Olympiade in Peking gesehen hat. Nie scheint der Blick der Personen ein Ziel zu haben und geht hoffnungsvoll oder verzweifelnd in eine ungewisse Ferne.



Wahrscheinlich wird die chinesische Staatsführung solche Bilder wie die von Wang Bing aus seiner Serie Father and Sons nicht gerne sehen: von elenden Verhältnissen, in denen junge Kerle dahinvegetieren und sich die Matratze mit dem Vater teilen, während der arbeitet. Kein Wunder, dass sie Steine werfen auf die Wohntürme, in denen die nächsthöhere prekäre Bevölkerungsschicht haust. Hier begegnet man nur Blicken der Verzweiflung (etwa bei Mu Ge) – weit entfernt von dem glitzernden Großstadt-China, das einem vorgegaukelt wird.



Die Kuratorinnen der Ausstellung geben ein handliches Vademecum durch beide Ausstellungsorte und vor allem durch die Installationen in der Black Box an die Hand. Quasi ein dritter Spielort, an dem die Präsentation stattfindet, ist der üppige Bildband About us. Young Photography in China (Hirmer Verlag, München, 296 Seiten, 39,90 Euro), in dem man dezidiert weiblichen und welterfahrenen Blicken auf diese Kunstform begegnet.

(Uwe Mitsching)

Bis 24. Juni. Alexander Tutsek-Stiftung, Karl-Theodor-Straße 27 und Georg-Muche-Straße 4, 80803 München.