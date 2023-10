AfD außen vor

Der neue Bayerische Landtag hat am Montag vier Vizepräsidenten gewählt. Die Abgeordneten Tobias Reiß (CSU), Alexander Hold (Freie Wähler), Ludwig Hartmann (Grüne) und Markus Rinderspacher (SPD) unterstützen in der neuen Legislatur die wiedergewählte Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU). Die AfD bleibt - wie schon in der vergangenen Legislaturperiode - außen vor.



Tobias Reiß wurde mit 166 Stimmen zum ersten Vizepräsidenten gewählt und folgt damit auf Karl Freller (CSU). 153 beziehungsweise 143 Stimmen erhielten die Abgeordneten Hold und Rinderspacher. Beide hatten das Amt des Vizepräsidenten bereits in der vergangenen Legislaturperiode inne. Der ehemalige Grünen-Fraktionschef Hartmann wurde mit 106 Stimmen zum Vizepräsidenten gewählt. Er erhielt von den gewählten Kandidaten die meisten Gegenstimmen, nämlich 57, bei 32 Enthaltungen.



Der Kandidat der AfD-Fraktion, Matthias Vogler, bekam nicht die notwendige Stimmenzahl. Von den 200 anwesenden Abgeordneten stimmten in der geheimen Wahl nur 29 für den AfD-Kandidaten - dabei waren 31 AfD-Parlamentarier in der Sitzung anwesend.

Transparent im Bundestag entrollt

Der gebürtige Nürnberger Vogler war 2018 in die Schlagzeilen geraten, als er als Besucher des Bundestages ein Transparent entrollte und daraufhin von der Tribüne verwiesen wurde.



Damit ist die AfD zum zehnten Mal mit ihrem Vorschlag für das Amt des Landtagsvizepräsidenten gescheitert. Das letzte Mal hatte sie im Juli 2023 einen Kandidaten vorgeschlagen. Christoph Maier, parlamentarischer Geschäftsführer der AfD, hatte bereits vor der Abstimmung das Vorgehen der anderen Fraktionen als undemokratisch kritisiert. AfD-Fraktionschefin Katrin Ebner-Steiner hatte an CSU, Freie Wähler, SPD und Grüne vor der Abstimmung appelliert, dass sie sich zumindest enthalten sollten, um die Wahl Voglers nicht zu verhindern. Dieser werde das Amt "akkurat, neutral und zuverlässig ausführen".



Im Vorfeld der Abstimmung hatten sich alle anderen Fraktionen im Landtag gegen eine Wahl eines Vizepräsidenten aus den Reihen der AfD ausgesprochen. Es sei undenkbar, eines der höchsten Verfassungsämter im Freistaat mit einem Kandidaten zu besetzen, dessen Partei unter Beobachtung des Verfassungsschutzes steht, sagte unter anderem CSU-Fraktionschef Klaus Holetschek.

