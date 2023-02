Bayern lässt sich Bundes-Millionen entgehen

Ab 1. August 2026 haben Grundschulkinder in der ersten Klasse einen Rechtsanspruch auf eine Ganztagsbetreuung, bis 2029 dann schrittweise alle. Doch dafür müssen Ganztagsplätze und Stellen geschaffen beziehungsweise ausgebaut werden. Das kostet wegen des Fachkräftemangels nicht nur viel Zeit, sondern wird auch richtig teuer. Deswegen ist 2021 das Ganztagsfinanzhilfegesetz des Bundes in Kraft getreten, das die Bundesländer mit insgesamt 750 Millionen Euro beim beschleunigten Ausbau der Betreuungsplätze unterstützen soll.



Die Staatsregierung schien aber kein großes Interesse an den Bayern zustehenden 117 Millionen Euro zu haben. Denn bis Ende 2022 wurden gerade einmal 18,6 Prozent der Mittel abgerufen. Das ergab ausgerechnet eine Kleine Anfrage der Fraktion von CDU und CSU im Bundestag. Dabei wurde der Antragszeitraum unter anderem wegen der Corona-Krise noch mal um ein Jahr verlängert.

Wieso lässt die Staatsregierung fast 95 Millionen Euro liegen?

Damit ist der Freistaat das Schlusslicht unter den Bundesländern. Hamburg, Bremen, Sachsen-Anhalt und das Saarland haben den Betrag je komplett abgerufen. Selbst andere große Bundesländer waren erfolgreicher: Baden-Württemberg rief 98,7 Prozent der Fördergelder ab, Nordrhein-Westfalen immerhin noch 82,4 Prozent. Aufholen kann Bayern nicht mehr: Das Programm ist ausgelaufen, eine erneute Verlängerung „nicht geplant“, schreibt das Bundesfamilienministerium. Auch die Frage der Unionsfraktion, ob die Einführung des Ganztags noch mal verschoben wird, verneint das Haus von Familienministerin Lisa Paus (Grüne).



„Es ist mir schleierhaft, wieso die Staatsregierung fast 95 Millionen Euro einfach so liegen lässt, wo doch klar ist, dass es nicht ausreichend Ganztagsplätze gibt“, kritisiert der bildungspolitische Sprecher der FDP-Landtagsfraktion, Matthias Fischbach. Die Kommunen hätten das Geld dringend für den Ausbau des Ganztags gebraucht. (David Lohmann)