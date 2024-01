An Grundschulen künftig eine Stunde mehr Deutsch

Als Konsequenz aus den schlechten Pisa-Ergebnissen soll an Bayerns Grundschulen künftig mehr Deutsch unterrichtet werden: eine Stunde zusätzlich pro Woche in jeder Klassenstufe. Das kündigte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Dienstag zum Auftakt der Winterklausur der CSU-Landtagsfraktion im oberfränkischen Kloster Banz an. Es sei sinnvoll, an den Grundschulen eine Stunde mehr Deutsch zu unterrichten, "um die Schwächen an der Stelle einfach auszugleichen und zu verbessern", betonte er.



Insgesamt soll es aber nicht mehr Unterrichtsstunden pro Woche geben. "Das soll keine Stunde mehr sein, sondern dafür muss eben was anderes weniger werden", sagte Söder. "Aber Deutsch ist das Wichtigste."



Deutsche Schülerinnen und Schüler hatten bei der internationalen Leistungsstudie Pisa zuletzt erschreckend schlecht abgeschnitten. Sowohl im Lesen als auch in Mathematik und Naturwissenschaften lieferten die 15-Jährigen die schlechtesten Ergebnisse ab, die jemals im Rahmen von Pisa in Deutschland gemessen wurden.



Pisa ist die größte internationale Schulleistungsvergleichsstudie, unter Federführung der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Deutschland gehört zu einer Handvoll von Ländern, in denen der Leistungsabfall während Corona besonders ausgeprägt war.



Zudem bekräftigte Söder, dass die verpflichtenden Sprachtests vor der Einschulung wie geplant eingeführt werden sollen. Die Vorarbeiten der beteiligten Ministerien liefen und gingen in die richtige Richtung.



Ziel seien qualifizierte Sprachtests rechtzeitig vor einer denkbaren Einschulung, um dann zu entscheiden, betonte Söder: nämlich "ob es sinnvoll ist, dass ein Kind beispielsweise nochmal ein weiteres verpflichtendes Kindergartenjahr hat, um die Sprache zu lernen, um mit entsprechenden Deutschkenntnisse in die Schule zu kommen".



CSU und Freie Wähler hatten sich in ihrem neuen Koalitionsvertrag auf die Einführung der Sprachtests verständigt. Das Kabinett hatte dann eine Umsetzung bis zum Beginn des nächsten Schuljahres 2024/2025 in Aussicht gestellt. Angekündigt wurde bereits, dass es bei zu großen Sprachdefiziten - je nach Alter - entweder ein verpflichtendes Vorschuljahr geben soll oder aber den Besuch von Sprachunterricht.

Söder: Wann geht der Halemba endlich?

Söder kündigt auch eine härtere Gangart gegen die nach seiner Auffassung zunehmend radikaler werdende AfD an. Es gelte, die Vorfälle mit AfD-Mitgliedern und Äußerungen auch von Mandatsträgern genau zu beobachten und zu sammeln, sagte Söder am Dienstag zum Auftakt einer CSU-Fraktionsklausur in Kloster Banz bei Bad Staffelstein (Landkreis Lichtenfels).



"Wir haben immer mehr Indizien dafür, dass die AfD verfassungsfeindlich ist", sagte Söder. Die Behörden müssten dies in den nächsten Monaten beobachten und klären. Einem Pateiverbot erteilte er jedoch eine Absage. Dies berge zu hohe Risiken.



Zum Fall des umstrittenen AfD-Landtagsabgeordneten Daniel Halemba sagte Söder: "Wann geht der endlich? Warum dauert das so lange?" Ein AfD-Parteitag hatte am vergangenen Samstag Halemba aufgefordert, sein Landtagsmandat niederzulegen. Dem 22 Jahre alten Burschenschafter werden parteiintern Unregelmäßigkeiten bei der Aufstellung der Kandidatenliste für die Landtagswahl 2023 vorgeworfen. Außerdem ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen ihn wegen Volksverhetzung.



Söder warf dem Landesvorstand der AfD vor, Halemba Schutz zu geben. Das sage "alles über die AfD in Bayern aus", betonte Söder. Von ihr sei nichts anderes zu hören als interne Streitigkeiten und extreme Positionen.



Der Bundesvorstand um Tino Chrupalla und Alice Weidel tue zu wenig. CSU-Fraktionschef Klaus Holetschek betonte, mit einer Aussage von AfD-Landesvize Martin Böhm, es sei ein legitimes Ziel, die Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU) zu beschädigen, sei "eine neue Qualität" erreicht. (Michael Donhauser und Christoph Trost, dpa)