Ein wichtiger, aber schwieriger Partner

China investiert weltweit viel Geld. Davon profitieren auch bayerische Kommunen. Gleichzeitig erhöht sich dadurch die politische Einflussnahme der Volksrepublik. Wie der Freistaat darauf reagieren soll, diskutierten Sachverständige diese Woche auf Antrag der Grünen im Europaausschuss.



Nach den pandemiebedingten Einschränkungen rechnet Claudia Wessling vom Mercator Institute for China Studies (Merics) in Berlin in Zukunft wieder mit einer verstärkten Kontaktaufnahme Chinas mit bayerischen Städten und Kommunen. „Das Land will unabhängiger von ausländischen Hochtechnologien werden, und dazu braucht es Input aus Deutschland.“ Damit Behörden wissen, mit wem sie es zu tun haben, bräuchte es wesentlich mehr Chinakompetenz.



Stefan Pantekoek von der SPD-nahen Friedrich-Ebert-Stiftung in Berlin wies darauf hin, dass sich aktuell viele Städte und Gemeinden bei der Chinapolitik von ihren Landesregierungen alleingelassen fühlten. „Das gilt auch für Arbeitnehmervertreter, deren Betriebe vor einer chinesischen Übernahme stehen.“ Es brauche daher interkommunale Netzwerktreffen. Immerhin halten sich laut Pantekoek chinesische Eigentümer und Investoren bisher an die Regeln der betrieblichen Mitbestimmung.



„Früher hieß es immer, unsere Beziehungen zu China müssen reziprok sein“, sagte Saskia Hieber von der Akademie für Politische Bildung in Tutzing. Derzeit gebe es aber keine Handlungs- und Vertragssicherheit mit dem Land. Corona hat laut der Dozentin die Abkapselung noch verstärkt. Gleichzeitig brauche man China, beispielsweise beim Kampf gegen den Klimawandel oder bei der Rüstungskontrolle.



Für Angela Stanzel von der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin kann eine starke Abhängigkeit Chinas zu Deutschland dabei helfen, Konflikte wie zum Beispiel mit Taiwan zu verhindern. „Wir sollten uns daher nicht wie die USA von dem Land entkoppeln“, mahnte sie. Im Gegenteil: Deutschland müsse überlegen, wie es möglichst lange für China attraktiv bleibe. Umwelttechnologien könnten dabei eine Chance sein.



Ähnlich argumentierte Roderick Kefferpütz vom Merics. „Was wir benötigen, ist ein kluges Risikomanagement.“ Dazu brauche es mehr Informationen darüber, welche chinesischen Unternehmen in einer Kommune sesshaft sind. Außerdem müsse an Beamtenhochschulen gelehrt werden, wie man mit politischer Einflussnahme aus China umgeht.



Der Präsident der Zeppelin Universität Friedrichshafen, Klaus Mühlhahn, sprach sich dagegen aus, die Forschungskooperationen mit China einzudämmen. „Die Zusammenarbeit ist nicht nur für China bedeutsam, sondern auch für deutsche Institutionen, die chinesische Expertise benötigen.“ Ein Abbruch der Wissenschaftsbeziehungen schade den Forschenden, die die Werte einer offenen und freien Wissenschaft teilen würden.



Georg Barfuß, Leiter des Wirtschaftsreferats der Stadt Regensburg, nannte eine mögliche Abkoppelung von China aus wirtschaftlicher Sicht ein „Desaster“. Dann würden die Umsätze der Unternehmen um 20 Prozent einbrechen und Zehntausende Arbeitsplätze wegfallen. „Ohne die Gewerbesteuer durch das Chinageschäft in Höhe von 250 Millionen Euro könnte Regensburg auch seine Pflichtaufgaben nicht mehr erfüllen.“



Wie wichtig China für die Wirtschaft ist, unterstrich auch Christoph Angerbauer von der Industrie- und Handelskammer. Allein BMW habe dort letztes Jahr 800 000 Fahrzeuge verkauft, in Indien nur 8000. „Das diversifizieren Sie nicht einfach weg.“ Natürlich zeige das Beispiel Russland, wie wichtig alternative Märkte sind. Aber man dürfe die Länder nicht auf eine Stufe stellen.

Freie Wähler: Wie wollen wir die Verletzungen der Menschenrechte einpreisen?

Die Abgeordneten sahen in der Fragerunde den Handel mit China skeptisch. Winfried Bausback (CSU) gab zu bedenken, dass viele chinesische Investitionen nur darauf abzielten, sich deutsches Know-how zu sichern. „Kann man da von einer fairen Partnerschaft auf Augenhöhe sprechen?“ Auch trieb ihn die Sorge vor Spionage um. Die Europäische Union hatte jüngst die chinesische Social-Media-App Tiktok auf Regierungshandys verboten.



Gabi Schmidt (Freie Wähler) mahnte, bei den wirtschaftlichen Gewinnen auch die Verluste durch beispielsweise Wirtschaftsspionage, Produktpiraterie und Umweltschäden miteinzuberechnen. „Und wie wollen wir die Verletzungen der Menschenrechte einpreisen?“ Die Abgeordnete selbst darf nicht mehr nach China einreisen. „Wenn man einmal etwas sagt, was nicht gefällt, ist man von der Einreiseliste gestrichen.“



Von Versuchen der politischen Einflussnahme durch China berichtete auch Markus Rinderspacher (SPD). Das habe er sowohl bei Reisen nach Taiwan als auch bei Empfängen des Landtags mit bayerischen Uiguren erlebt. „Viele trauen sich inzwischen nicht mehr, zu Hause anzurufen, weil sonst Familienmitglieder unter Druck geraten.“ Rinderspacher hält einen Angriff Chinas auf Taiwan nur noch für eine Frage der Zeit.



Florian Siekmann (Grüne) warnte davor, dass China mittel- bis langfristig so stark werden könnte, dass es deutschen Unternehmen technisch überlegen ist. Bisher agiere die Staatsregierung zu „blauäugig“. Künftig gelte es daher, die bayerischen Kommunen beim Umgang mit der chinesischen Seite besser zu unterstützen. (David Lohmann)