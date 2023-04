Erneut fällt AfD-Kandidat bei Landtagsvizepräsidenten-Wahl durch

Knapp sechs Monate vor der Landtagswahl ist die AfD erneut mit dem Versuch gescheitert, ein Fraktionsmitglied zum Landtagsvizepräsidenten wählen zu lassen. Am Dienstag fiel der AfD-Abgeordnete Roland Magerl mit seiner Kandidatur durch.



Er erhielt 21 Stimmen. Das sind vier Stimmen mehr als die AfD-Fraktion aktuell Mitglieder hat - wobei unter den Fraktionslosen fünf ehemalige AfD-Abgeordnete sind. Es gab 131 Nein-Stimmen und 6 Enthaltungen.



Eigentlich steht jeder Fraktion ein Vize-Posten zu. Die Wahl im Plenum ist aber geheim, die Abgeordneten sind in ihrer Entscheidung frei. Ergebnis: Seit dem Einzug der AfD in den Landtag 2018 sind bislang sämtliche AfD-Kandidatinnen und -Kandidaten durchgefallen. (Christoph Trost, dpa)