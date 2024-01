Freie-Wähler-Fraktionschef sieht Söder-Vorschläge zurückhaltend

Der Fraktionschef der Freien Wähler im Landtag, Florian Streibl, hat zurückhaltend auf Ankündigungen von Ministerpräsident Markus Söder (CSU) bei der Klausur der CSU-Landtagsfraktion in Kloster Banz reagiert. "Bei den geplanten Vorstößen handelt es sich eigentlich um interessante Vorschläge, welche wir selbstverständlich ausführlich im Koalitionsausschuss diskutieren werden", sagte Streibl der Mediengruppe Straubinger Tagblatt/Landshuter Zeitung (Donnerstag). "Dazu benötigen wir allerdings mehr konkrete Informationen statt nur ein paar dünner Sätze."



Ein "Entrümpelungsgesetz" klinge zunächst einmal gut. "Jedoch ist es natürlich ein großer Kraftakt, ein solches Gesetz zu schreiben. Daher sollten alle Schritte gut überlegt sein und müssen dementsprechend sorgfältig abgewogen werden", sagte Streibl.



Söder hatte am Mittwoch in Banz kräftige Schritte zum Abbau überbordender Bürokratie im Freistaat angekündigt. Außerdem hatte er in der Debatte um die Zukunft des öffentlich-rechtlichen Rundfunks eine deutliche Straffung der Fernseh- und Hörfunkprogramme und die Einsparung von mindestens 20 Sendern vorgeschlagen.



Bei der Reduzierung der Sender beziehungsweise Klangkörper müsse jeder Einzelne genau betrachtet und in seiner kulturellen und sozialen Funktion berücksichtigt werden, sagte Streibl. "Daher handelt es sich vonseiten der Freie-Wähler-Landtagsfraktion um kein sofortiges "Hurra", sondern eher um ein interessiertes Betrachten." (Sabine Dobel, dpa)