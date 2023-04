Maibock: Asül spottet über Bayerns Politprominenz

Nach drei Jahren Pause hat beim traditionellen Maibockanstich der Kabarettist Django Asül wieder die bayerische Landesregierung ins Visier genommen. "An Superlativen mangelt es derzeit nicht. Vier Untersuchungsausschüsse laufen gleichzeitig - Respekt", spottete der Comedian am Dienstag bei seiner 13. Maibock-Festrede im Münchner Hofbräuhaus.



Ministerpräsident Markus Söder (CSU) konzentriere sich aber "auf das Wesentliche" - so etwa als er kürzlich im Tierheim eine Hundepatenschaft übernahm. "Wäre sympathischer, wenn ein Hund einmal die Patenschaft für dich übernimmt", riet ihm Asül.



Mit drei Schlägen zapfte Albert Füracker (CSU), Bayerns Finanzminister und Gastgeber des Abends, vor rund 600 Gästen aus Politik, Gastronomie und Gesellschaft das erste Fass Maibock an. Heute gehe es ausnahmsweise mal nicht um Wolf, Bär oder Fischotter, sagte der CSU-Politiker. "Es geht um das einzige Tier, das man durch Trinken erledigen kann - den Bock."



Neben Ministerpräsident Söder und Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) nahm auch der Nordrhein-Westfälische Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) nach der gemeinsamen Kabinettssitzung der beiden Bundesländer an der Veranstaltung teil. "Pass auf", warnte Söder seinen Amtskollegen, bevor das Bier ausgeschenkt wurde. "Das ist kein Kölsch." (Jacqueline Melcher, dpa)