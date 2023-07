Milliardensummen und ein Rauswurf: Stammstrecken-Ausschuss endet

Die Abgeordneten des Untersuchungsausschusses Stammstrecke haben mehr als Hunderttausend Seiten an Akten geflöht und knapp 40 Zeugen vernommen - doch was bleibt am Ende von dem Verdacht, die Staatsregierung habe wider besseres Wissen, womöglich sogar aus wahltaktischen Gründen, das Desaster beim Bau der zweiten Münchner S-Bahn-Stammstrecke einfach laufen lassen? Am kommenden Dienstag wollen die elf Parlamentarier der verschiedenen Fraktionen in einer Abschlusssitzung Bilanz ziehen.



Der Schock vom vergangenen Jahr saß tief: Ende September hatte die Deutsche Bahn eingeräumt, dass die ursprünglich mit 3,85 Milliarden Euro Gesamtkosten kalkulierte zweite zentrale S-Bahn-Strecke durch die Münchner Innenstadt mindestens 7,0 Milliarden Euro kosten wird - zuzüglich der Preissteigerungen nach dem Jahr 2021.



Da die Inflation seither enorm angezogen hat, ist unterm Strich mit deutlich höheren Werten zu rechnen; es kursiert gar schon die Zahl von 14 Milliarden Euro Gesamtkosten. Und die Inbetriebnahme wird sich von 2028 voraussichtlich auf das Jahr 2037 verzögern.

Erschreckende schlechte Organisation

Die Zeugenvernehmungen haben ein erschreckendes Licht auf die Organisation des bayernweit größten Infrastrukturprojektes geworfen: Der zugrundeliegende Vertrag aus dem Jahr 2011 ist nicht einmal eine Din-A-4-Seite lang, Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten blieben entsprechend unklar. Dazu kommt eine Deutsche Bahn, die das von Bund und Land finanzierte Milliardenprojekt zwar umsetzt - deren Vorstand sich aber um eines der größten Vorhaben in Deutschland kaum gekümmert hat und deren Projektverantwortliche sich über Jahre hinweg vom Auftraggeber nicht in die Karten gucken ließen.



Und die mit dieser Verweigerungshaltung durchkamen. Das gesamte Kabinett wusste zwar spätestens nach einer Ministerratssitzung am 1. Oktober 2020 Bescheid, dass das Projekt aus dem Ruder läuft. Doch ohne solide Zahlen der Bahn habe man schlicht nichts machen können, klagten hochrangige Vertreter der Staatsregierung im Untersuchungsausschuss unisono.



"Sorge war da, aber die Zahlen gab es nicht", sagte etwa Ministerpräsident Markus Söder (CSU). Sein Staatskanzleichef Florian Herrmann (CSU) sekundierte, ohne valide Zahlen sei es nur ein Stochern im Nebel.



Deshalb habe er das Thema "gedanklich abgelegt auf Wiedervorlage" und sich bis dahin so verhalten, "als wenn gar keine Zahlen vorliegen". Gegen die Haltung der Staatskanzlei kam die ehemalige Bauministerin Kerstin Schreyer (CSU) offenbar nicht an: Sie hatte immer wieder vor einer jahrelangen Verzögerung und einer drohenden Kostenexplosion gewarnt, nachdem sie im September 2020 erstmals in groben Zügen davon erfahren hatte. Doch in ihrem Konflikt mit der mauernden Bahn erhielt sie nur ermutigende Worte, aber keine wirkungsvolle Unterstützung von höchster Ebene.

Waren Söders Ambitionen auf das Kanzleramt der Grund?

Die Opposition vermutet, dass dahinter der Versuch stand, das heikle Thema von Markus Söder fernzuhalten - der im Frühjahr 2021 seine Ambitionen auf eine Kanzlerkandidatur bekanntgab. Dabei stützen sich die Kritiker unter anderem auf einen Vermerk vom 23. Dezember 2020.



Damals schrieb ein Mitarbeiter der Staatskanzlei, die "derzeitige politische Linie" sehe eine "dilatorische Behandlung" des Themas bis nach der Bundestagswahl vor. "Dilatorisch" bedeutet "aufschiebend" oder "verzögernd". Zudem heißt es in dem Vermerk, die Probleme bei der zweiten Stammstrecke seien "kein Gewinnerthema im Wahlkampf".



Auch in anderen Dokumenten und durch Zeugenaussagen ist diese Maßgabe dokumentiert. Zudem lassen als geheim eingestufte Akten nach Einschätzung des FDP-Abgeordneten Sebastian Körber den Schluss zu, dass es am 30. November 2020 ein geheimes Spitzengespräch zwischen der Staatskanzlei und dem damaligen Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) gegeben hat. "Ich bin mir sicher, dass hier die kommunikative Strategie für den Umgang mit den sich anbahnenden Kostenexplosionen und Zeitverzögerungen auf höchster politischer Ebene hinter verschlossenen Türen festgelegt und entschieden wurde."



Auch die SPD-Abgeordnete Inge Aures sieht diese Dokumente als einen schlagenden Beweis dafür, dass das Desaster von höchster Stelle absichtlich vertuscht wurde. "Es ist deutlich geworden, dass in der Staatskanzlei und beim Ministerpräsidenten die entscheidenden Hinweise zwei Jahre vorher eingegangen sind", resümierte sie. "Die Akten sprechen für sich - das war alles bekannt, aber wegen der anstehenden Bundestagswahl und der angestrebten Kanzlerkandidatur wurde nichts getan."

CSU-Fraktion hält sich im Ausschuss zurück

Auch der Grünen-Abgeordnete Markus Büchler bilanziert, "dass Söder sich nicht gekümmert hat und das Projekt hat schleifen lassen". Den Ausschussvorsitzenden Bernhard Pohl von den Freien Wählern treibt hingegen etwas anderes um.



Ihm zufolge haben sich die Vorwürfe "doch sehr stark relativiert" - die im Ausschuss sich kaum jemals zu Wort meldende CSU-Fraktion hatte dies von Anfang an betont. Dennoch findet Pohl, man hätte im Binnenverhältnis zur Bahn durchaus etwas "bayerisch-selbstbewusster" auftreten können.



Der Jurist mit exakter Aktenkenntnis und präzisem Gedächtnis hatte im Ausschuss dieses Selbstbewusstsein vorgelebt, als er den aufsässigen ehemaligen Bahn-Vorstand Ronald Pofalla kurzerhand nach Hause schickte und ein zweites Mal antreten ließ. Seine Bilanz dürften viele Beobachter des Ausschusses teilen: "Wer jetzt noch glaubt, dass die Bahn als zentrales Infrastruktur-Unternehmen in Deutschland in dieser Form weitermachen kann, der verschließt die Augen." (Elke Richter, dpa)