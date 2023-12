Treibhausgasemissionen: Bayern hinkt Bund hinterher

„Vollmundig hat Markus Söder das Ziel ausgegeben, Bayern bis zum Jahr 2040 klimaneutral zu machen“, sagt der Grünen-Abgeordnete Martin Stümpfig. Aber anstatt größerer Anstrengungen gebe es bei Söder und seinem Vize Hubert Aiwanger (Freie Wähler) sogar ein Abrücken von den eigenen Klimazielen. Das belege eine schriftliche Anfrage, in der er von der Staatsregierung die Klimaemissionen von Verkehr, Gebäuden, Wärme und Industrie erfragte.



Tatsächlich zeigt die Antwort des Umweltministeriums, dass die Treibhausgasemissionen (THG) von 1990 bis 2021 in Bayern nur um 18 Prozent zurückgegangen sind – auf Bundesebene waren es fast 40 Prozent. Der Rückgang von 1990 bis 2019, also bis zum letzten Jahr vor der Corona-Pandemie, betrug in Bayern nur knapp 15 Prozent. Bundesweit sind die THG-Emissionen im selben Zeitraum um 36 Prozent zurückgegangen. Das Tempo beim Klimaschutz ist in Bayern in den vergangenen zehn Jahren im Vergleich zu den Vorjahren um rund die Hälfte zurückgegangen.

Den größten Treibhausgasanstieg gab es beim Flugverkehr

Am meisten Treibhausgasemissionen verursacht in Bayern mit rund 30 Prozent im Jahr 2019 der Verkehrssektor. Von 1990 bis 2019 sind die Emissionen um 5,5 Prozent angestiegen. Zwar sind die Emissionen in diesem Zeitraum auch bundesweit leicht angestiegen, mit 0,2 Prozent aber deutlich geringer als im Freistaat. Bezieht man die Emissionen aus dem internationalen Luftverkehr in die Rechnung mit ein, verursacht der Straßenverkehr knapp 82 Prozent der Emissionen, der Flugverkehr weitere 17 Prozent. Den größten prozentualen Anstieg bei den THG-Emissionen gab es in den vergangenen 30 Jahren beim Flugverkehr: Von 1990 bis 2019 haben sich die THG-Emissionen hier in etwa verdoppelt.



Sorgenkind ist neben dem Verkehr der Wärmebereich. Die Emissionen verharren mit 25 Prozent an den Gesamtemissionen auf sehr hohem Niveau und hinken der Entwicklung auf Bundesebene weit hinterher: In Bayern nahmen die Emissionen von 26 Millionen Tonnen im Jahr 1990 nur um gut 2 Millionen Tonnen oder 8,5 Prozent auf 24 Millionen Tonnen im Jahr 2019 ab. In Deutschland dagegen von 210 Millionen Tonnen 1990 auf 121 Millionen Tonnen im Jahr 2019. Das entspricht einer Reduktion um 42 Prozent. Bundesweit ist eine Halbierung im Wärmebereich in Reichweite.



Im Bereich Industrie, die je nach Berechnungsgrundlage für 15 beziehungsweise 19 Prozent der Emissionen 2019 verantwortlich ist, gingen die Emissionen in Bayern von 1990 bis 2008 tendenziell zurück, seit 2009 steigen sie jedoch wieder an. 2019 lagen sie knapp 25 Prozent über dem Niveau von 2009. Würde man die notwendigen Stromimporte miteinbeziehen, wäre die Bilanz nochmals schlechter. Eine solche Bilanz wird aber laut dem Haus von Umweltminister Thorsten Glauber (Freie Wähler) nicht erstellt.



Der Abgeordnete Stümpfig fordert ein Ende der „Straßenbauorgien“ und stattdessen den Ausbau von Bus, Bahn und Radwegen. Außerdem brauche es dringend ein Wärmegesetz, mehr Geothermie sowie gute Förderprogramme für die energetische Sanierung und für Wärmenetze. „Sonst wird es nie etwas mit der bayrischen Wärmewende.“ (David Lohmann)