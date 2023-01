Untersuchungsausschuss Stammstrecke nimmt Arbeit auf

Der Untersuchungsausschuss zur zweiten S-Bahn-Stammstrecke in München hat am Donnerstag seine Arbeit aufgenommen. In der konstituierenden Sitzung beschlossen die beteiligten Abgeordneten des bayerischen Landtages, dass die involvierten Behörden, die Deutsche Bahn und die Landeshauptstadt München alle relevanten Akten innerhalb einer Woche vorlegen müssen. Die ersten Zeugen sollen dann am 23. März vernommen werden.



"Wir müssen arbeiten, wir müssen in die Gänge kommen", betonte der Vorsitzende Bernhard Pohl (Freie Wähler). Der Ausschuss muss seine Arbeit bis zur Landtagswahl Anfang Oktober abgeschlossen haben.



Das elfköpfige Gremium will das Debakel beim Bau der zweiten S-Bahn-Stammstrecke in der Landeshauptstadt unter die Lupe nehmen. Das derzeit größte Infrastrukturprojekt des Freistaats soll nach aktuellem Stand frühestens 2035 fertig und rund sieben Milliarden Euro teuer werden - die heftigen Preissteigerungen des Jahres 2022 sind dabei noch gar nicht eingerechnet. Dabei waren ursprünglich Kosten von 3,85 Milliarden Euro und eine Fertigstellung im Jahr 2028 vorgesehen. (Elke Richter, dpa)