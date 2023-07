Die landwirtschaftlichen Regionalvermarktungsinitiativen in Bayern bangen um ihre Zukunft. Hauptgrund sind die im Vergleich zur Discounterware höheren Preise für die fair erzeugten Produkte, die aufgrund der allgemeinen Inflation zu einem Absatzrückgang geführt haben. „Wenn das zwei oder drei Jahre so weitergeht, dann werden wir das nicht überleben“, erklärte im Agrarausschuss Adriane Schua, die Vorsitzende des Dachvereins „Unser Land e.V.“, der in zwölf Landkreisen Oberbayerns und Schwabens Regionalprodukte vermarktet. Immer mehr Erzeuger und Produktveredler würden sich schon jetzt zurückziehen oder aufgeben. „Alle kämpfen, sonst brechen uns die Strukturen für immer weg“, berichtete sie. Wegen der sinkenden Nachfrage hätten schon mehrere Produkte aus dem Sortiment genommen werden müssen.



Die Geschäftsführerin des Bundesverbands der Regionalbewegung als Dachorganisation der Regionalvermarkter, Ilonka Sindel, bestätigte die Entwicklung. Sie klagte über Kostensteigerungen, Umsatzeinbußen, Probleme beim Marktzugang und eine „alarmierende Anzahl“ an Schließungen von Dorf- und Unverpacktläden sowie Kleinanbietern und lebensmittelnahen Handwerksbetrieben. Sie forderte als Sofortmaßnahme den Start einer landesweiten Regio-Kampagne in diesem Herbst. Zudem brauche es eine systematische Förderung der Initiativen und die bessere Vernetzung der Akteure. Bundesverbandsvize Hermann Kerler mahnte zudem mehr Bewusstseinsbildung bei den Verbrauchern über die Vorteile und den Nutzen regionaler Produkte für die Umwelt und die regionale Wertschöpfung an. Mittelfristig riet er dazu, die örtliche Energieerzeugung in die Regionalvermarktung zu integrieren.

Förderinstrumente sollen gebündelt werden

Als einen der wichtigsten Ansatzpunkte nannte Sindel die Bündelung der verschiedenen Förderinstrumente. Das System sei „extrem zersplittert“ und für die meist kleinen Initiativen und Anbieter unübersichtlich. Derzeit gebe es 103 Förderprogramme von 94 verschiedenen Mittelgebern. Dieser Förderdschungel sei für die Antragsteller mit einem enorm hohen bürokratischen Aufwand verbunden, sagte sie. Es sei fast unmöglich, eine Förderung während der gesamten Wertschöpfungskette zu erhalten. Sindel sprach sich neben klareren Strukturen auch für die Einrichtung von „Förderlotsen“ an den Bezirksregierungen aus. Schlankere Verfahren würden auch zu einer schnelleren Mittelbewilligung führen.



Erhebliches Potenzial für den Absatz regionaler Produkte sah Sindel in Kantinen und Gemeinschaftsverpflegungen. Hier versuche der Bundesverband neuerdings, regionale Anbieterstrukturen zu schaffen, um Großküchen gesichert und mit den nötigen Produkten beliefern zu können. Oft scheitere aber auch hier der Zuschlag an den Kosten. Sindel empfahl eine Einstiegsförderung und Anreizsysteme zur Umsetzung der staatlichen Vorgabe, in Einrichtungen der Gemeinschaftsverpflegung den Anteil regional oder biologisch erzeugter Lebensmittel auf 50 Prozent anzuheben. Insgesamt forderte Sindel ein Gesamtkonzept zur Unterstützung der Regionalinitiativen. „Mit punktuellen Maßnahmen ist uns nicht geholfen“, betonte sie. (Jürgen Umlauft)