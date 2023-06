Flüchtlingskrise, Krankenhausreform, Start-up-Förderung: Bei der Maiklausur im Münchner Werksviertel läuten die Freien Wähler den Wahlkampf ein. Fabian Mehring erklärt im Interview, warum seine Fraktion für eine erneute Koalition mit der CSU wirbt und wo es inhaltliche Unterschiede gibt.

BSZ: Herr Mehring, die Freien Wähler wollen typische Gerüche in der Landwirtschaft gesetzlich schützen lassen. Was fasziniert Sie am Geruch von Gülle?

Fabian Mehring: (lacht) Ich bin kein Odel-Fetischist, sondern Fan der besonderen Lebensart in unserer Heimat. Dazu gehören unsere Berge, Seen, Städte, Regionen und Traditionen, wegen denen die halbe Welt zu uns kommt. Aber eben auch unsere familiengeführte Landwirtschaft, wo mal ein Hahn kräht, eine Kuhglocke läutet – oder es eben mal nach Gülle riecht. Umso absurder ist es, wenn findige Juristen im Auftrag querulantischer Zuzügler hiergegen klagen. Deswegen wollen wir es machen wie Frankreich und unseren Bavarian Way of Life juristisch schützen.

BSZ: Und wem das nicht passt, der soll in der Stadt bleiben, hieß es auf ihrer Maiklausur. Nicht so einfach bei den hohen Mieten in Ballungsgebieten.

Mehring: Gerade im ländlichen Raum ist doch jeder besonders herzlich willkommen. Man sollte sich lediglich im Klaren sein, dass es dort andere Spielregeln des Zusammenlebens gibt. Wer nach dem Einzug erst mal mit urbaner Hochnäsigkeit gegen die Kirchenglocken klagt, wird freilich wenig Freunde finden. Wer vom Dorf in die Stadt zieht, schickt dort ja auch keinen Anwalt los, um die Oper zu schließen.

BSZ: Der Bundesrat hat sich dem Thema Kulturgutschutz trotz einer bayerischen Initiative noch nicht angenommen. Fehlt im Rest Deutschlands das Verständnis?

Mehring: Vielleicht. Der Schutz des Alpenraums ist in Schleswig-Holstein eben schwer zu vermitteln – und in Castrop-Rauxel machen sich vermutlich die Wenigsten Sorgen um ihre besondere Lebensqualität. Zudem höre ich, dass die Grünen sich im Bundesrat schwertun, weil sie unserem Vorstoß nicht abgeneigt sind, aber aus politischen Gründen keinem Vorschlag aus Bayern zustimmen wollen.

BSZ: Auf Ihrer Klausurtagung forderten Sie auch von der Bundesregierung mehr Geld zur Bewältigung der Flüchtlingskrise, andernfalls würden Kommunen „am ausgestreckten Arm verhungern“. Wie ernst ist die Lage?

Mehring: Bayerns Kommunen sind an ihrer Belastungsgrenze oder bereits darüber. Am grünen Tisch in Berlin wird leider das gleiche Chaos produziert wie in der Asylkrise 2015 – als hätte man nicht das Geringste gelernt. Das ist frustrierend und birgt die Gefahr, dass die Stimmung kippt. Ausbaden müssen dieses bundespolitische Versagen nämlich die Städte und Gemeinden, in denen die Geflüchteten aufschlagen. Umso schlimmer, dass der Bund nicht mal dazu bereit ist, dabei angemessen finanziell zu unterstützen.

BSZ: Hat denn die Staatsregierung die 79 Millionen Euro Bundesmittel, die bereits gezahlt wurden, an die Kommunen weitergeleitet?

Mehring: Wir in Bayern strecken diese Mittel sogar schon seit Monaten für unsere Kommunen vor und werden sie auch weiterhin nicht im Regen stehen lassen – egal wie der Bund sich verhält. Trotzdem: Die Bundesregierung kann sich nicht vor einer dauerhaften Finanzierungszusage drücken. Ampelchaos auf dem Rücken von Bayerns Städten und Gemeinden werden wir nicht akzeptieren.

BSZ: Welche kommunalen Themen kamen bei der Maiklausur noch aufs Tableau?

Mehring: Größte Sorgen machen uns Lauterbachs Pläne zur Krankenhausreform. Sie sind nämlich ein Frontalangriff auf die flächendeckende Gesundheitsversorgung im ländlichen Raum. Wenn das so kommt, würde ein historisches Krankenhaussterben in Bayern drohen. Wir dürfen nicht zulassen, dass man unseren bayerischen Krankenhäusern von Berlin aus das Licht ausknipst.

BSZ: Ein anderes wichtiges Thema der Maiklausur war die IT. Die Freien Wähler wollen Bayern zum „Silicon Valley Europas“ machen. Diesen Titel behaupten auch andere Bundesländer für sich, zum Beispiel die Rhein-Main-Neckar-Region.

Mehring: Träume darf man natürlich auch am Neckar haben. Fakt ist aber: Bayern hat zuletzt sogar die langjährige Gründermetropole Berlin abgehängt und ist das Start-Up-Land Nummer eins in Deutschland. Mit unserer 3,5 Milliarden schweren Hightech-Agenda erobern wir im Freistaat schon heute die Spitzenplätze auf den Märkten von morgen und belegen bei nahezu allen Zukunftstechnologien Spitzenplätze in Europa – vom Wasserstoff über die KI bis zur Industrie 4.0.

„An uns kann auf Dauer niemand vorbeiregieren“

BSZ: Die bayerischen Rückzahlungsforderungen der Corona-Hilfen hat allerdings viele Gründer*innen und Kleinunternehmen kalt erwischt.

Mehring: Erst mal haben die Corona-Hilfen die allermeisten Gründer überhaupt erst gerettet. Das anschließende Leid mit den Rückzahlungen ist kein bayerisches Problem. Im Gegenteil – seien Sie sich sicher: Ein Wirtschaftsministerium auf Landesebene hat wahrlich null Interesse, auch nur einen Euro Bundesmittel aus seiner regionalen Wirtschaft zurückzufordern. Wir haben es deshalb auch nur dort getan, wo der Bund und die Rechtslage uns gezwungen haben.

BSZ: Auf der Maiklausur haben sich die Freien Wähler auch für eine Fortsetzung der Koalition mit der CSU ausgesprochen. Das war in den vergangenen Jahren nicht immer so.

Mehring: Unsere Bayern-Koalition ist heute der letzte bürgerlich-liberale Gegenentwurf zum Berliner Ampel-Chaos in ganz Deutschland und wird deshalb mehr denn je gebraucht. Zeitgleich schätzen die Menschen im Freistaat das Vieraugenprinzip zwischen Freien Wählern und CSU und haben gemerkt: Es macht einen Unterschied, ob die CSU alleine regiert oder mit den Freien Wählern. Nicht nur während Corona wäre unter einer CSU-Alleinregierung bekanntlich vieles anders gelaufen.

BSZ: Was konkret?

Mehring: Initiativen wie Bayerns Wasserstoffoffensive, A13 für die Grund- und Mittelschullehrer oder die Entkernung der leidigen 10H-Regel gäbe es ohne uns nicht. Man kann sagen: Die CSU ist die Herzkammer der Landespolitik in Bayern – und wir sind ihr Herzschrittmacher. Das sehen laut den jüngsten Umfragen sogar viele CSU-Wähler so, die lieber eine Fortsetzung unserer Bayern-Koalition wollen, als eine Alleinregierung ihrer eigenen Partei. Damit ist eigentlich alles gesagt. Ich glaube: Unsere Bayern-Koalition ist das politische Zukunftsmodell für den Freistaat. Freie Wähler und CSU haben die Chance, unsere Heimat über Jahrzehnte gemeinsam zu prägen.

BSZ: Was unterscheidet die Freien Wähler von der CSU?

Mehring: Im Gegensatz zur Ampel müssen wir nicht jeden Morgen erst mal ein gemeinsames Weltbild ausverhandeln. Stattdessen sind wir in den großen Linien miteinander einig und das ist gut so. Natürlich gibt es trotzdem inhaltliche Unterschiede. Nehmen Sie zum Beispiel die Erbschaftsteuer: Die CSU fordert mehr Freibeträge, wir wollen sie ganz abschaffen. Folgerichtig ziehen wir am gleichen Strang in dieselbe Richtung, unterscheiden uns aber durchaus im Detail. So ist das auch goldrichtig. Wir sind nicht Söders Ministranten, aber auch keine Querulanten. Wir sind keine Untergruppierung der CSU, sondern ein in allen Regionen des Freistaats verwurzelter, kommunalpolitischer Riese, mit eigenständigen Ideen für unser Land und seine Menschen.

BSZ: Die Freien Wähler kommen beim aktuellen BR-Bayerntrend auf 12 Prozent. Normalerweise geht der kleine Partner in einer Koalition unter. Was haben Sie anders gemacht?

Mehring: Unser Erfolgsrezept ist, dass wir auch in der Staatsregierung unserer DNA als Kommunal- und Bürgermeisterpartei treu geblieben sind. Wir stellen in Bayern mehr Stadt- und Gemeinderäte, als Parteien wie die FDP Mitglieder haben. Deswegen kann an uns niemand auf Dauer vorbeiregieren. Solange wir bodenständig bleiben und unser kurzer Draht in die Rathäuser und Landratsämter funktioniert, führt kein Weg an uns vorbei.

BSZ: Sollten sich die Wahlumfragen bestätigen: Welches Ministerium würden Sie am liebsten führen, sollte man Ihnen eines anbieten?

Mehring: (lacht) Die Frage ehrt mich zwar, aber damit beschäftige ich mich nicht. Mein Job ist nicht von neuen Aufgaben zu träumen, sondern das Amt, das ich gerade habe, bestmöglich auszufüllen. Dann kommt der Rest von selbst. (Interview: David Lohmann)

Bild: Fabian Mehring (34) ist parlamentarischer Geschäftsführer der Freien Wähler im Bayerischen Landtag. (Foto: Gebert)