Abi – und dann?

Eigentlich hatte sich Jule Bleuel, 22, immer für Jura interessiert. Bis sie das Fach tatsächlich studierte. Im Verlauf von vier Semestern spürte sie immer deutlicher: Es fehlte die Motivation. Den Prüfungsdruck konnte sie gut aushalten, schließlich ist sie Leistungssportlerin. Aber sie hatte einfach keinen Spaß am Stoff. Sie brach das Studium ab und beschloss, aktiv herauszufinden, was wirklich zu ihr passte. „Zwei Jahre hatte ich verschenkt.“ Umso mehr Gewicht lag auf der Entscheidung, die sie jetzt treffen würde. „Ich wusste: Diesmal muss es das Richtige sein.“



Unterstützung fand sie bei Ines Bruckschen, Karrierecoach und Spezialistin für Studienorientierung. Die Münchnerin hat schon viele junge Leute begleitet, die nach dem Abitur nicht wissen, wie es weitergehen soll. Eine Studie des Deutschen Zentrums für Hochschul- und Wissenschaftsforschung DZHW von 2018 bestätigt, dass das ziemlich häufig der Fall ist: Ein halbes Jahr vor Schulabgang fühlen sich demnach nur 41 Prozent der Studienberechtigten umfassend über die verschiedenen Studien- und Ausbildungsmöglichkeiten informiert. Fast die Hälfte aller Abiturient*innen quält sich auch nach dem Abschluss mit der Entscheidungsfindung herum.



Grundsätzlich ist ihnen durchaus klar, was sie wollen: Die Shell Jugendstudie bescheinigt Jugendlichen in Deutschland eine ordentliche Portion Pragmatismus. Sie seien bereit, sich in hohem Maß an Leistungsnormen zu orientieren, suchten einen sicheren Arbeitsplatz und wünschten sich, dass Familie und Kinder nicht zu kurz kommen.

Flexible Arbeitszeit ist heute fast allen wichtig

Eine aktuelle Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Yougov bestätigt: Arbeit bedeutet den Jüngeren nicht weniger als der Generation vor ihnen. Flexible Arbeitszeiten, Teilzeitjobs, Homeoffice, Sabbaticals: Das wird in allen Altersgruppen immer wichtiger. „Viele wollen die Freiheit der Selbstständigkeit kombinieren mit der Sicherheit des Angestelltendaseins und insgesamt nicht so viel arbeiten“, sagt Ines Bruckschen. „Das trifft allerdings auch auf die Älteren zu.“



Probleme machen den Schulabgänger*innen von heute laut DZHW-Studie allerdings die schier unüberschaubare Zahl an Studiengängen und Ausbildungsmöglichkeiten, die komplizierten Zulassungsbeschränkungen – und dieses mulmige Gefühl, nicht zu wissen, wo die eigenen Talente und Interessen liegen. Zwar bietet die Arbeitsagentur Onlinetools an wie „Check-U“ oder „Studienführer“, es gibt Einzelberatungen und mehrstündige studienbezogene Tests, zu denen man sich anmelden kann. Und natürlich auch Seminare an Schulen.



Trotzdem sind es meistens die Eltern, Freund*innen, Geschwister und Verwandte, die bei der Entscheidung über ihre Zukunft nachhelfen. Kein geringes Problem: Denn was die Verwandtschaft kennt und mag, beschränkt sich meist auf eigene Erfahrungen. Die Ratschläge sind darum selten besonders differenziert.



Hinzu kommt: Nur weil der Vater ein leidenschaftlicher Arzt ist, muss das Medizinstudium dem Sohn längst nicht gefallen. Und: Ausbildung, Studium, Beruf und Arbeitsmarkt unterliegen einem ständigen Wandel, der es kaum erlaubt, früher mit heute oder gar morgen gleichzusetzen. Der ewig lange Magisterstudiengang, der den Eltern vor einem Vierteljahrhundert so viel Freiheit bot, wurde längst von Bachelor und Master überholt. Hatten die Boomer noch mit der Angst vor Arbeitslosigkeit zu kämpfen, ist heute häufig von einem Arbeitnehmermarkt die Rede, Fachkräfte werden ja spürbar überall gesucht.

Junge Leute sind begehrt, wissen das aber oft gar nicht

„Die jungen Leute wissen vermutlich gar nicht, wie begehrt sie sind“, so der Eindruck Bruckschens. Andererseits wachsen neue Schwierigkeiten heran. Auch Berufe, die bisher als krisenfest galten, sind einschneidenden Veränderungen unterworfen. Zwar ist noch nicht in aller Deutlichkeit abzusehen, wie sich künstliche Intelligenz künftig auf die Joblandschaft auswirkt. Im „Job-Futuromat“ der Arbeitsagentur kann man aber schon jetzt gucken, wie die Automatisierung die Berufsbilder verändert.



Was also wählen? Ausbildung, Studium oder duales Studium? Bachelor mit oder ohne Master? Ein soziales Jahr einschieben oder ein Gap Year? Gleich losstudieren und wenn ja: was? Kein Wunder, dass die Auswahl schwerfällt.



„Die Botschaft der Eltern ist häufig: Du kannst alles werden“, erklärt Ines Bruckschen, „aber du musst wissen, was du willst.“ Die Verantwortung sei groß, die Angst, einen Fehler zu machen, ebenfalls. Dabei ist Bruckschen überzeugt: „Falsche Entscheidungen gibt es gar nicht.“



In ihren Coachings erklärt sie, dass das Studium oder die Ausbildung keine Entscheidung für die Ewigkeit ist, sondern nur ein erster Schritt in ein Leben, das jede Menge Veränderungen und Berufswechsel bereithält. Sie regt ihre Klienten und Klientinnen dazu an, über sich selbst zu reflektieren. Und sich zum Beispiel zu fragen: „Bekomme ich leuchtende Augen, wenn ich von einer neuen Entwicklung in der Automobilbranche höre? Interessiere ich mich ganz besonders für Gesundheit und Sport? Möchte ich viel reisen oder zu Hause eine Familie ernähren?“

Eigeninitiative ist immer nötig

Bruckschen glaubt fest daran: Die Antworten mögen sich unterscheiden. Was aber jede und jeder in der Zukunft dringend braucht, ist Eigeninitiative. Darum gibt sie ihren Klient*innen keine Ratschläge, sondern Tipps, wo und wie sie sich informieren können. „Ich will sie befähigen, sich selbst auf die Suche zu machen.“ Viele seien noch immer auf ihre Schulfächer fokussiert, sagt sie. „Oft kennen sie nur ein erschütternd kleines Repertoire an Berufen.“

Jule Bleuel hatte viel Spaß dabei, herauszufinden, welche Berufe zur Auswahl stehen. „Das war richtig interessant!“, erzählt sie. „Weil ich immer Rechtsanwältin werden wollte, hatte ich mich gar nicht darüber informiert, was es sonst noch gibt. Zum ersten Mal habe ich realisiert, wie viele Möglichkeiten mir offenstehen!“

Im Verlauf des Coachings spielte sie ein Weilchen mit dem Gedanken, in die technische Entwicklung von sportlichen Hilfsmitteln einzusteigen. Schritt für Schritt kristallisierten sich dann zwei sehr unterschiedliche Studiengänge heraus, die sich für sie besonders gut eigneten, nämlich Psychologie und Modejournalismus. Sie entschied sich für Psychologie. Und begann endlich, „richtig“ zu studieren.

Heute weiß sie: „Psychologie ist genau das Richtige für mich.“ Sie bereut ein bisschen, sich so sehr auf Jura fixiert zu haben. „Ich hätte mich gleich nach der Schule von einer Studienberatung oder einem Coaching beraten lassen sollen. Das hätte mir geholfen. Dadurch entwickelt man einen Plan für die Zukunft. Und bringt Klarheit in sein Leben.“ (Monika Goetsch)