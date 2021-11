Familiendrama um verschwundenen Chico

Auf den ersten Blick ist es nur ein Plakat, wie man es häufig sieht: Ein Haustier wird vermisst und der Besitzer bittet um Mithilfe. Doch hinter dem Schicksal von Chico verbirgt sich eine familiäre Tragödie – und Machenschaften, die zwar streng genommen legal, tatsächlich aber mindestens eiskalt und hinterhältig sind. Die Behörden sind machtlos.

Das Foto auf einem DIN-A3-Blatt an der Wand eines Supermarkts rührt beim Betrachten: Ein Hund schaut einen direkt an. Seit mehreren Wochen wird Chico aus München vermisst. Lediglich der Finderlohn erscheint beim zweiten Lesen sehr ambitioniert: 2000 Euro; inzwischen hat ihn Jürgen Steinöcker, der Vater des minderjährigen Herrchens, auf 3000 Euro erhöht – immens, wenn man den tatsächlichen Wert eines Hundes der Rasse Australian Shepherd zugrunde legt. Rund 1000 Euro kostet ein Welpe bei einem seriösen Züchter. „Aber Chico ist nicht einfach nur ein Tier für uns“, sagt Jürgen Steinöcker, „er ist ein Familienmitglied und wir vermissen ihn schrecklich.“



Wobei „vermisst“ das Schicksal von Chico eigentlich nicht korrekt beschreibt; das würde ja bedeuten, dass Familie Steinöcker nicht weiß, wo ihr Vierbeiner steckt. Das tut sie aber sehr wohl. Denn Chico ist nicht weggelaufen. Er wurde ihnen auf ziemlich hinterhältige Weise – nun ja, was eigentlich? Man könnte wohl am ehesten sagen: abgeluchst. Die Steinöckers nennen es: gestohlen.



Aber der Reihe nach. Vor einem Jahr schenkte Jürgen Steinöckers 84-jährige Schwiegermutter ihrem Enkel zum Geburtstag besagten Welpen. Weil der Bub noch minderjährig ist und für einen Hund auch Steuern zu zahlen sind und Beiträge zur Krankenversicherung für Tiere, wurde die Oma offiziell bei den Behörden als Besitzerin eingetragen. Doch zuletzt, berichtet Steinöcker, dass sich der Gesundheitszustand seiner Schwiegermutter massiv verschlechtert hat. Die alte Dame ist inzwischen schwer dement und weiß häufig nicht mehr, was sie sagt oder tut.



Das wurde schamlos ausgenutzt. Als der Rest der Familie außer Haus war und sich die Oma mit dem Hund allein im Garten befand, wurde sie von Unbekannten angesprochen, ob sie Chico nicht verkaufen möchte. Die Seniorin hatte mutmaßlich keine Ahnung, welches hinterhältige Geschäft ihr hier vorgeschlagen wurde. Dement, wie sie ist, willigte sie ein. Der Betrag, den sie erhielt, 30 Euro, war sehr gering.



Als Tochter, Schwiegersohn und Enkel nach Hause kamen und erfuhren, wozu sich die kranke Oma hatte hinreißen lassen, war der Kummer groß. Aber nun war es zu spät – Chico war weg. Die Familie rief die Polizei. Doch was die Beamten ihnen mitteilten, war ernüchternd: Die Großmutter ist eben auf dem Papier die rechtmäßige Besitzerin des Hundes, auch wenn dieser den Enkel als sein Herrchen betrachtet. Und weil auch ein Säugetier juristisch nur als sogenannte Sache behandelt wird, durfte die Seniorin das Tier auch verkaufen. Lediglich über den niedrigen Verkaufspreis könnte man noch diskutieren.



Den Polizisten tat die Familie auch leid. Aber es lag eben keine Straftat vor. Der einzige behördliche Ausweg aber klang schrecklich: Familie Steinöcker müsste die Oma offiziell für unzurechnungsfähig erklären lassen, dann ließen sich eventuell nachträglich noch Ermittlungen aufnehmen. „Aber das wiederum können wir der Oma nicht antun“, erläutert Jürgen Steinöcker schmerzvoll.



Doch so leicht wollte der Familienvater die Unverschämtheit nicht akzeptieren und begann im Internet zu recherchieren. Und siehe da – nach einigen Tagen wurde er fündig: bei Tasso, dem Haustierzentralregister für die Bundesrepublik. Das ist ein nicht als gemeinnützig anerkannter Verein mit Sitz im hessischen Sulzbach (Taunus), der nach eigenen Angaben rund 100 Mitarbeitende beschäftigt und sich ausschließlich über Spenden finanziert.

„Unser Chico heißt jetzt Willy“

Tasso betreibt unter anderem ein sogenanntes Tierregister – laut Bundestierärztekammer eine Möglichkeit für Heimtierhalter*innen, ihr Tier kostenlos zu registrieren, um es zu identifizieren und den Halter ausfindig machen zu können. Die individuelle Markierung eines Haustiers durch einen Tierarzt – zum Beispiel durch die Implantation eines Tiertransponders oder durch eine Tätowierung – ermöglicht, ein entlaufenes Tier mit einer gewissen Sicherheit zu identifizieren. Der Transponder enthält jedoch über die Nummer hinaus keine weiteren Daten – wie etwa Name und Anschrift des Halters –, sodass diese zusammen mit der Transpondernummer anderweitig erfasst und gespeichert werden müssen. Sonst kann das Tier nicht an seinen Halter zurückvermittelt werden. Die Registrierung und Erfassung der Daten in Tassos Haustierregister kann jeder Tierhalter in Deutschland selbst veranlassen – ohne großen Aufwand übers Internet.



Und genau das hatten die Leute, die Chico von der Bande, die ihn zuvor der dementen Oma abluchsten, auch getan. „Unser Chico heißt jetzt Willy“, berichtet Jürgen Steinöcker, der das vierbeinige Familienmitglied anhand bestimmter körperlicher Besonderheiten zweifelsfrei identifiziert haben will. Er wandte sich an Tasso und bat darum, Kontakt zu den Menschen herzustellen, bei denen sich Chico nun aufhält. Doch dort stieß er auf taube Ohren.



„Die Registrierung bei Tasso ist kein Eigentumsnachweis“, antwortete ihm Anett von Papen, eine Mitarbeiterin des Unternehmens. „Da wir nicht entscheiden können, wem ein Tier rechtmäßig gehört, sondern nur hinterlegen, wo das Tier aktuell gehalten wird. Auch können und dürfen wir nicht beurteilen, ob es sich um Betrug oder Diebstahl handelt.“ Eigentumsverhältnisse müssten juristisch geklärt und dann Tasso schriftlich mitgeteilt werden. Erst dann werde der Hund „auf den nachweislich rechtmäßigen Besitzer in unserer Datenbank eingetragen“.



Die Behörden sehen Tasso kritisch hinsichtlich seines Anspruchs, offizieller Ansprechpartner für Tierhaltende in ganz Deutschland zu sein. Seitens der Landesregierung von Hessen, wo der Verein seinen Sitz hat, gibt es Pläne für ein zentrales Register in Verantwortung des Landes. Dagegen macht Tasso mobil. Nur eine bundesweit aufgestellte Datenbank könne die Rückführung entlaufener Tiere sicherstellen – nicht dagegen eine an das jeweilige Bundesland gebundene Registrierung, heißt es in einer Stellungnahme zum Gesetzentwurf. Jürgen Steinöcker, der bei Tasso vergebens um Hilfe bei der Heimkehr von Chico bat, kann darüber nur sarkastisch lachen. (André Paul)