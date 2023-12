Eigentlich hätte es ein super Jahr werden können. Die Pandemie ist vorbei, Reisen und andere Zerstreuungen sind wieder unbeschränkt möglich, trotz Energiekrise wurde nirgends die Heizung abgestellt. Und doch: Krieg und Katastrophen sind allgegenwärtig, die ersehnte Wiedererlangung einer wie auch immer gearteten „Normalität“ blieb aus. Kein Wunder, dass „Krisenmodus“ zum Wort des Jahres gekürt wurde. Das Christkind hat also viel zu tun.



Liebe Leserinnen und Leser, Redaktion und Verlag der Bayerischen Staatszeitung wünschen Ihnen frohe Weihnachten und ein glückliches neues Jahr! Möge Ihnen das Christkind Hoffnung schenken, Gesundheit und ein freundliches Umfeld. Die nächste Staatszeitung erscheint am 5. Januar – informieren Sie sich bis dahin über alles, was Bayern bewegt, auf bsz.de!