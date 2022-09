Gefährliche Karussells

Eine Jugendliche verletzt sich auf dem Straubinger Gäubodenvolksfest, als eines von zwei Seilen reißt, die einen Kugelwagen nach oben schleudern. Eine Frau bleibt mit dem Fuß in einem Karussell hängen und wird ein paar Meter mitgerissen. Bei einem Achterbahnunglück im Günzburger Legoland verletzen sich 31 Menschen, weil zwei Züge des Feuerdrachens aufeinanderprallen. Und in Klotten fällt eine Frau aus einer 532 Meter langen, 17,5 Meter hohen Achterbahn und stirbt.



Trotz hoher Sicherheitsstandards in Deutschland häufen sich in diesem Sommer die Unfälle in Fahrgeschäften. Jetzt steht die Wiesn vor der Tür. Muss man Angst haben, eine Fahrt mit der Wilden Maus nicht zu überleben? Die zuständigen Fachleute geben Entwarnung. Die Hintergründe der Unfälle seien unklar. „Aber bei technischen Anlagen liegen die Fehler immer eher im Bereich der menschlichen Zuverlässigkeit“, so Christian Falk vom TÜV SÜD. „Allerhöchstens 10 bis 15 Prozent lassen sich auf technische Ursachen zurückführen.“



Tatsächlich wird viel dafür getan, die Fahrgeschäfte abzusichern. Ihre Prüfung ist im Baurecht geregelt, wie der TÜV SÜD erklärt. Die Liste der notwendigen Checks ist lang. Geprüft werden die Standsicherheit sowie die mechanische, elektrische und steuerungstechnische Sicherheit der Anlagen. Es gibt Erstabnahmen durch unabhängige Sachverständige, bevor ein Fahrgeschäft in Betrieb genommen wird, sowie Verlängerungsprüfungen in regelmäßigen Zeitabständen, die sich an der Größe und Komplexität eines Fahrgeschäfts orientieren und mehrere Tage in Anspruch nehmen können. Und Gebrauchsabnahmen durch die örtlichen Baubehörden, die gewährleisten sollen, dass ein Fahrgeschäft nach einem Ortswechsel sicher und zuverlässig funktioniert.

Der TÜV sagt: Menschliches Versagen ist schuld an den schlimmen Unfällen

Die Vorgaben gehören, wie Frank Hakelberg, Hauptgeschäftsführer vom Deutschen Schaustellerbund (DSB), betont, zu den strengsten weltweit. Zugleich seien die Fahrgeschäfte, so Falk vom TÜV, „eher noch sicherer geworden, weil die Technik immer ausfallsicherer wird“. Der Raum für menschliche Fehler verkleinere sich auch deshalb, weil sich die Anlagen inzwischen selbst überwachen. Manche davon kontrollieren etwa elektronisch, ob die Sicherheitsbügel der Fahrgäste ordentlich geschlossen sind – und geben erst dann die Fahrt frei.

Letztlich zuständig für die Sicherheit ist allerdings die Betreiberfirma, die für die Kontrollen und Genehmigungen nicht nur bezahlt, sondern alles säuberlich in einem Baubuch festhält – kein E-Book, sondern „ein dicker Wälzer“, erläutert Frank Hakelberg vom DSB. „Der Betreiber checkt die Anlage täglich vor Betriebsbeginn auf Funktion und Sicherheit. Er tut dies aus Verantwortung gegenüber seinen Gästen, seinen Mitarbeitern und schließlich auch, weil er mit Leistung überzeugen muss, um auch im nächsten Jahr wieder platziert zu werden.“



Befragt, ob die Unfälle damit zusammenhängen könnten, dass die Fahrgeschäfte zwei Jahre lang wegen der Pandemie nicht bewegt wurden, sondern eingemottet in der Halle standen, versichert er: „Es gibt keinen Wartungsstau, die Anlagen sind alle geprüft, sonst dürften sie auf dem Fest auch gar nicht betrieben werden.“



Auch über den Einfluss von Mitarbeitermangel und Sprachbarrieren auf die Sicherheit der Fahrgeschäfte kann bisher nur spekuliert werden. Aber natürlich werden auch hier händeringend Mitarbeitende gesucht. „Die Arbeit auf dem Volksfestplatz ist hart, man findet kaum noch jemanden“, so Hakelberg. Er ist jedoch überzeugt: „Wir müssen die Erkenntnisse von Staatsanwaltschaften, TÜV und Sachverständigen abwarten, um zu erfahren, welche Ursachen die verschiedenen Unfälle haben.“



Für Falk vom TÜV steht fest: „Wenn jemand in Deutschland auf ein Volksfest geht, kann er zu 99 Prozent sicher sein, dass nichts passiert.“ Das eine gefährliche Prozent, das übrig bleibt, gehört für ihn zu den üblichen Lebensrisiken, die man anderswo toleriert, auf einem Volksfest aber nur sehr ungern akzeptiert. „Es passiert wahnsinnig wenig bei Fahrgeschäften“, so Falk. „Aber anders als im Straßenverkehr oder in der Medizin werden Unfälle in unserer Branche nicht toleriert. Dabei wird es 100 Prozent Sicherheit nie geben.“



Die Nulltoleranz verdankt sich womöglich einem psychologischen Effekt: Wer Achterbahn fährt und mit fast 80 Stundenkilometern über die Schienen brettert, sucht zwar einerseits den Nervenkitzel. Vertraut dabei aber andererseits fest darauf, dass ihr oder ihm nichts passiert. Denn nur dann funktioniert die Freude an der Angstlust – jedenfalls für die, denen es Spaß macht, aus 40 Meter Höhe im Freiluftfall sicher in die Tiefe zu donnern.



Ein anderes Problem macht der Branche nach zwei Jahren Pandemie allerdings viel mehr zu schaffen. „Die Volksfeste sind gut besucht, aber nicht mehr so fröhlich und ungezwungen wie im Frühling und am Anfang des Sommers“, so Hakelberg. Zu spüren sei ein „verhaltenes Konsumentenverhalten“. Die hohen Lebenshaltungskosten haben ihren Schatten längst auch auf die Freizeitvergnügungen geworfen. (Monika Goetsch)