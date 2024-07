Teils sind in Bayern auch Unwetter mit Starkregen, Hagel und schweren Sturmböen möglich, teilte der DWD mit. (Foto: Bilderbox.com)

Gewitterrisiko in Bayern steigt – auch Unwetter möglich

Starkregen und Hagel könnten vor allem am Alpenrand herunterkommen. Von Westen her könnten Gewitter in der Nacht aber auch weitere Regionen treffen