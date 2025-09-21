Hitlergruß und Belästigungen auf der Wiesn

Auf dem Oktoberfest ist ein 25 Jahre alter Tourist aus Italien angezeigt worden, weil er in einem Festzelt den sogenannten Hitlergruß gezeigt haben soll. Er wurde wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen angezeigt und nach der Zahlung einer Sicherheitsleistung von 3.000 Euro wieder entlassen, wie die Polizei mitteilte.

Streit um Sitzplätze

Auch zu weiteren Vorfällen kam es auf der Wiesn: 18.000 Euro musste den Angaben zufolge eine Schweizer Touristengruppe nach einer Maßkrugschlägerei hinterlegen. Fünf Schweizer Wiesnbesucher im Alter zwischen 39 und 43 Jahren waren laut Polizei mit einer Gruppe anderen Besuchern im Alter zwischen 46 und 47 Jahren in einen Streit geraten – es ging um die raren Sitzplätze.

Fünf sexuelle Belästigungen wurden angezeigt, ein 23-Jähriger soll Notfallsanitäterinnen begrabscht haben. Außerdem wurden zwei mutmaßliche Taschendiebe festgenommen – und ein 55-Jähriger versuchte, einen 19 Jahre alten Familienangehörigen aus dem Polizeigewahrsam zu befreien. Ermittelt wird nun wegen versuchter Gefangenenbefreiung. (dpa)