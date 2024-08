Hitze soll Bayern bis zum Wochenende begleiten

Temperaturen jenseits der 30-Grad-Marke dürften viele Menschen in Bayern bis zum Wochenende zum Schwitzen bringen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnte mit Blick auf den Donnerstag vor allem im Norden und Osten des Freistaats vor starker Wärmebelastung bei erwarteten Höchstwerten von bis zu 35 Grad.



Die Meteorologen raten, die Hitze möglichst zu meiden, genug Wasser zu trinken und Innenräume kühl zu halten. Viele größere Städte wie München und Nürnberg haben im Internet Karten mit kühlen Orten wie Parks, Kirchen und Wasserspielplätzen sowie Trinkwasserbrunnen zur Verfügung gestellt.

Viele Sonnenstunden erwartet

Auch in Freibädern und an Badeseen dürfte der Besucherandrang in den kommenden Tagen, gut eine Woche vor dem Ende der Sommerferien, groß sein: Der DWD rechnet bis zum Wochenende mit vielen Sonnenstunden in weiten Teilen Bayerns.



Für Freitag und Samstag erwartet der DWD ebenfalls, dass in Teilen Bayerns die 30-Grad-Marke geknackt wird. Die Höchstwerte könnten demnach bei 33 Grad liegen. Abkühlung durch Gewitter und Schauer sei dagegen nur vereinzelt in Sicht. Zumindest in den Nächten sollen die Temperaturen demnach bis zum Wochenende in den meisten Regionen auf unter 20 Grad fallen. (Frederick Mersi, dpa)