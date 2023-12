Junge Generation zählt mehr Abiturienten

Das Abitur als Schulabschluss ist bei jüngeren Menschen in Bayern verbreiteter als bei älteren - dafür ist unter letzteren der Anteil der Selbstständigen höher. Im vergangenen Jahr hatten 36 Prozent der Bevölkerung mit einem allgemeinem Schulabschluss einen Volks-, Haupt- oder Mittelschulabschluss, wie das Statistische Landesamt in Fürth unter Verweis auf die Daten des Mikrozensus 2022 am Dienstag mitteilte.



Ebenfalls 36 Prozent konnten die Hochschul- oder Fachhochschulreife vorweisen. 27 Prozent hatten einen Realschulabschluss oder eine gleichwertige Qualifikation. Vier Prozent der Bevölkerung über 15 Jahre hatte nach den Daten von 2022 keinen allgemeinen Schulabschluss. Drei Prozent gingen noch in die Schule.



Bei der schulischen Bildung zeigen sich in der Statistik deutliche Unterschiede in den Altersgruppen. "So verließen 52 Prozent der heute 25- bis 35-Jährigen die Schule mit der Hochschul- bzw. Fachhochschulreife, wohingegen dieser Anteil bei älteren Personen ab 65 Jahren bei 20 Prozent liegt. In dieser Altersgruppe ist der Volksschulabschluss (heute: Mittelschulabschluss) mit 57 Prozent der häufigste allgemeine Schulabschluss", erläuterten die Statistiker.



Mit Blick auf den beruflichen Bildungsabschluss haben die 25- bis 35-Jährigen entsprechend auch deutlich häufiger (40 Prozent) einen akademischen Abschluss als Menschen über 65 Jahre (19 Prozent). Insgesamt können 58 Prozent der Bayerinnen und Bayern eine Lehre oder Berufsausbildung vorweisen.



Doch der Anteil ist über die Zeit deutlich zurückgegangen. Liegt er bei den über 65-Jährigen noch bei 68 Prozent, so sind es bei den 25- bis 35-Jährigen 44 Prozent.



Auf dem Arbeitsmarkt angekommen, sind schließlich Erwerbstätige in Bayern zu 91 Prozent angestellt, neun Prozent sind selbstständig. Dabei steigt der Anteil der Selbstständigen mit zunehmendem Alter und damit einhergehender Berufserfahrung kontinuierlich an. (Elke Richter, dpa)